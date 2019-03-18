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Hatice'den samimi itiraf: Kocam öldükten sonra...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Podyumda poposunu açan ve olay olan Hatice'den samimi itiraf... Hatice yatığı yeni açıklamada "Kocam öldükten sonra kafayı yedim" dedi.

Şarkıcı Hatice, Gelin - Damat Fashion Day etkinliğinde podyuma çıkarak Muammer Ketenci defilesinde mankenlik yaptığı sırada kalçalarını açmıştı.

Şarkıcı Hatice, Kanal D'deki '2.Sayfa' programına özel röportaj verdi. Geçen günlerde bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündem olan Hatice çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Hatice ''Evet, popomu açtım biraz da fazla kaçmış olabilir ama benim amacım mesaj vermekti mesajımı da verdim.' dedi.

BOMBA İTİRAF

İşte Hatice'nin açıklamalarından satır başları:

''Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok çok farklıydı, biraz basın için yaptım onu. 8 Mart Kadınlar Günü için video hazırladım kimse oralı olmadı. Ama ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı. 2 milyonun üzerinde izlendi. Oraya gelen halk da destek verdi, alkışladı. Ben Muammer Ketenci'ye bunu söyledim, 'Benim kafam da böyle bir şey var yapacağım' dedim. Bilgi verdim.

O espri yaptığımı düşünmüş olabilir. Bacak boyum uzun olunca, biraz fazla açılmış olabilir kusura bakmasınlar.

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Bana dava açsınlar ben bunlara gülüyorum. Çok komik olaylar, bu podyumda neler neler oldu zamanında… Bunlar hiç gündeme gelmedi. Sanat camiasında olan bazı arkadaşların yorumlarına baktım evli barklı adamlarla olup, biraz daha güzel yaşamak için bedenini kullanan insanlarsınız. Biraz kendinize bakın ondan sonra bana laf söyleyin.

'ANNEM KONUŞMUYOR BENİMLE'

Eleştirinin bir çizgisi olması lazım benim anneme küfür ettiler çok fena kafayı taktığım bir kişi var ona dava açacağım. Annem bana kızmış, konuşmuyor benimle…

Ben hep böyleydim insanlar şunda kalmışlar 'Hatice evliyken böyle değildi' diyorlar ben hep böyleydim biraz deliyim.

Ben evli adamlarla mı beraber mi oldum, bedenimi para için mi sattım? soruyorum sizlere…

Evet, açtım biraz da fazla kaçmış olabilir ama benim amacım mesaj vermekti mesajımı da verdim. Herkesin de bilgisi vardı. Beni üzen olay annenim bana küsmesi…

Bana estetik geldi o görüntü açıkçası bu yaptığım hareketten pişman değilim yapmam gerekiyordu yaptım.

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Eşim öldükten sonra kafayı yedim belki de saçımla oynadım, burnumla oynadım. Pişmanlıklarım da oldu ama arkama dönüp baktığım da 'Keşke şunu yapmasaydım' demedim. Ben kocama yakışır bir eş oldum. Kocam benden razı gitti, kendi ellerimle toprağa verdim.''

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi kafayı
şimdi bişey derdim de bu habere neyse...
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