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Hatice: Keşke burun estetiği olmasaymışım!

05.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada başlayan "20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma" akımına Hatice de dahil oldu. Yıllar önce çekilen bir karesini yayınlayan 42 yaşındaki şarkıcı, pişmanlığını da dile getirdi.

Hatice: Keşke burun estetiği olmasaymışım!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hatice, bu kez de nostaljik bir görüntüsüyle magazin gündemine geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan "20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma" akımına katılan şarkıcı, yıllar önce verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

"NEFES ALAMIYORUM"

90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin, '20' etiketi eklediği Instagram gönderisinde, burnuyla ilgili estetik pişmanlığını dile getirmesi dikkat çekti.

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42 yaşındaki türkücü, "Benden de gelsin 20'li yaşlar. Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" ifadelerini kullandı.

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