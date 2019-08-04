Hatice transparan elbisesiyle olay oldu

Her yaptığı olay olan şarkıcı Hatice bu sefer giydiği bacak dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hatice tercih ettiği kostümle yine dikkat çekmeyi başardı. Hatice paylaşımını ise "Mankenlikten şarkıcılığa soyunan çok oldu ama şarkıcılıktan mankenliğe geçiş olunca o çılgın ben olurum sanırım" yorumuyla paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hatice'nin kıyafetini çok beğendiğini bazıları ise elbiseyi çok açık bulduklarını ve beğenmediklerini yazdı.



