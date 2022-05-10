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Hatice Şendil'in yüzündeki değişime yorum yağdı! "Önceden daha güzeldin"

10.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide rol alan Hatice Şendil'in son paylaşımında yüzünün hali gündem oldu. Bişektomi operasyonu yaptırdığı iddia edilen Şendil'in pozlarına "Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum" yorumları yağdı.

Hatice Şendil'in yüzündeki değişime yorum yağdı! "Önceden daha güzeldin"

İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu. 'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım' gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil'in son halini görenler kendini tutamadı.

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38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti. Hatice Şendil'in son pozlarını görenler şu yorumları yaptı:

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  • Hatice Şendil'in yanaklarına ne oldu
  • Yanlardan sivri sivri çıkıntı var, eskiden oralar düz ve düzgündü.
  • Hatice Şendil aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış
  • Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum
  • Hatice'nin yanaklarına ne olmuş?

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'BİŞEKTOMİ' İDDİASI

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
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