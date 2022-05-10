Hatice Şendil'in yüzündeki değişime yorum yağdı! "Önceden daha güzeldin"

İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu. 'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım' gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil'in son halini görenler kendini tutamadı.
38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti. Hatice Şendil'in son pozlarını görenler şu yorumları yaptı:
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum