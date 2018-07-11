Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan havuzda aile pozu

\u015eendil, e\u015fi ve o\u011fluyla yer ald\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131 "Havuzda aile pozu" notu ile Instagram'da payla\u015ft\u0131.\nHatice \u015eendil'in payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede on binlerce be\u011feni ald\u0131.\n\nPARTNERD\u00fcnyan\u0131n bir ucundan do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 \u0130stanbul'da Shakira izdiham\u0131! Konser \u00f6ncesi uzun kuyruklar olu\u015ftu\u00c7akallarla Dans 5'in \u00e7ekimleri ba\u015fl\u0131yor
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