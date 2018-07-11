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Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan havuzda aile pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 20:37 | Son Güncelleme

Hatice Şendil - Burak Sağyaşar çifti geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğulları Can ile birlikte tatile çıktı.

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan havuzda aile pozu

Şendil, eşi ve oğluyla yer aldığı fotoğrafı "Havuzda aile pozu" notu ile Instagram'da paylaştı.

Hatice Şendil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

sendil

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Anahtar Kelimeler:
burak sağyaşar hatice şendil

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