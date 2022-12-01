Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

2006-2008 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Hatırla Sevgili dizisinde Deniz Gezmiş'i canlandıran Barış Koçak, son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, 1971 Muhtırası'nın ardından idama mahkum edilmişti. Hatırla Sevgili dizisinde detaylı bir şekilde ele alınan bu konu, yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.

Sevilen dizide Deniz Gezmiş'e hayat veren Barış Koçak, sonrasında Şevkat Yerimdar, Umut Üzümleri, Nene Hatun ve Dede Korkut Hikayeleri gibi projelerde rol alsa da en unutulmaz dizisi Hatırla Sevgili olarak kalmaya devam etti.

2003 yılında Hekimoğlu işe başladığı oyunculuk kariyerini Hatırla Sevgili ile taçlandıran Barış Koçak, şimdilerde gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Barış Koçak, değişimiyle dikkat çekti.

Saç ve sakallarına aklar düştüğü görülen ünlü oyuncu, 2013 yılından beri herhangi bir projede rol almıyor.

Lisans eğitimini elektronik üzerine yapan Barış Koçak'ın eski mesleğine dönüp dönmediği ise merak konusu.



