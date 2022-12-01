MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

01.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Beren Saat, Cansel Elçin ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Hatırla Sevgili dizisinde 'Deniz Gezmiş' karakterini canlandıran Barış Koçak yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

2006-2008 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Hatırla Sevgili dizisinde Deniz Gezmiş'i canlandıran Barış Koçak, son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, 1971 Muhtırası'nın ardından idama mahkum edilmişti. Hatırla Sevgili dizisinde detaylı bir şekilde ele alınan bu konu, yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Sevilen dizide Deniz Gezmiş'e hayat veren Barış Koçak, sonrasında Şevkat Yerimdar, Umut Üzümleri, Nene Hatun ve Dede Korkut Hikayeleri gibi projelerde rol alsa da en unutulmaz dizisi Hatırla Sevgili olarak kalmaya devam etti.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i Barış Koçak son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

2003 yılında Hekimoğlu işe başladığı oyunculuk kariyerini Hatırla Sevgili ile taçlandıran Barış Koçak, şimdilerde gözlerden uzak yaşıyor.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Barış Koçak, değişimiyle dikkat çekti.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Saç ve sakallarına aklar düştüğü görülen ünlü oyuncu, 2013 yılından beri herhangi bir projede rol almıyor.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Lisans eğitimini elektronik üzerine yapan Barış Koçak'ın eski mesleğine dönüp dönmediği ise merak konusu.

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı

Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'i son haliyle şoke etti! Gören tanımakla zorlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadıKadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Cansel Elçin hatırla sevgili cansel ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.