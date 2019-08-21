Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.