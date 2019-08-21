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Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Ülkemizde bugün (21 Ağustos) beklenen hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz'in batı kesimleri ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.Öte yandan yağışların sabah saatlerinde başlayıp, günün ilerleyen saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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