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Hava kararınca dağda unutuldular! Korkunç manzara

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sahibinin otlatmak için dağa götürdüğü keçiler, hava kararınca eve dönen sahibi tarafından dağda unutuldu. Durumu fark eden vatandaş, sabah saatlerinde gittiği dağda korkunç manzarayla karşılaştı. Dağda unutulan 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak telef edildiği ortaya çıktı.

Olay, dün Gelendost ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşamüzeri kendisine ait keçileri otlatmak için dağlık alana giden Saffet Çinkaya, havanın kararmasıyla birlikte sürüyle birlikte evine geri döndü.

Eve geldiğinde, 5 keçisinin eksik olduğunu fark eden Çinkaya, sabah saatlerinde gittiği dağda bu kez korkunç manzarayla karşılaştı.

KURTLAR TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Çinkaya’nın dağda bıraktığı 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sürü sahibi Çinkaya yaptığı açıklamada, “Dün akşamüzeri, otlatmak için dağa götürmüştük. Hava kararıp, geri döndüğümüzde 5 keçi dağda kalmıştı. Kaldıkları yeri gördük fakat geri getirmek için gitmemiştik. Bugün sabah bakmaya gittiğimizde, hepsini de kurt tarafından boğularak öldürülmüş vaziyette bulduk. 5 keçimiz telef oldu” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta gelendost keçi

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