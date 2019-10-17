Hava kararınca dağda unutuldular! Korkunç manzara

Olay, dün Gelendost ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşamüzeri kendisine ait keçileri otlatmak için dağlık alana giden Saffet Çinkaya, havanın kararmasıyla birlikte sürüyle birlikte evine geri döndü.

Eve geldiğinde, 5 keçisinin eksik olduğunu fark eden Çinkaya, sabah saatlerinde gittiği dağda bu kez korkunç manzarayla karşılaştı.

KURTLAR TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Çinkaya’nın dağda bıraktığı 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sürü sahibi Çinkaya yaptığı açıklamada, “Dün akşamüzeri, otlatmak için dağa götürmüştük. Hava kararıp, geri döndüğümüzde 5 keçi dağda kalmıştı. Kaldıkları yeri gördük fakat geri getirmek için gitmemiştik. Bugün sabah bakmaya gittiğimizde, hepsini de kurt tarafından boğularak öldürülmüş vaziyette bulduk. 5 keçimiz telef oldu” dedi. (İHA)

