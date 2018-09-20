Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Çorbacılar hem eğlencelerin son durağı olduğundan hem de soğuk günlerde içimizi ısıtan bir lezzet sunduğundan iyi bir mekân alternatifi olabiliyor. Ağzının tadını bilenler için leziz çorbalar sunan bu mekânların sayısı günden güne artıyor. İşte çorbasıyla ünlü adresler...
Ataşehir'deki diğer mekânlardan oldukça farklı olan Shorba, bugüne kadar 400 çeşit çorba deneyerek misafirlerine ikram etmiş. Sahibi Ebru Hanım'ı böyle bir yer açmaya sevk eden şey ise en sevdiği yemeğin çorba olması. En meşhur seçeneği olan hünkâr çorbasının yanında, Macar gulaş çorbasını da deneyebilirsiniz.
1960 yılında Beyoğlu Büyükparmakkapı Sokak'ta açılan Lale İşkembecisi, 2001'de Tarlabaşı'na şube açmış. Dört katlı binasında yaklaşık 80 kişiyi ağırlayabilen Lale’nin en meşhur çorbaları işkembe ve kelle paça çorbaları.
Küçük bir esnaf lokantası olan bu Çorbacı İsmet Usta, İzmir'de oldukça popüler. Çorba seçenekleri zengin olan bu yere bir şans verebilir, karnınızı zevkle doyurabilirsiniz.
1976'dan beri Antalya merkezde hizmet veren Paçacı Şemsi’nin, aynı zamanda Konyaaltı'nda da şubesi mevcut. Simitli kelle paça, en meşhur çorbası olmakla birlikte, mercimek çorbası ya da tavuk suyu çorbalarını da deneyebilirsiniz.
Ara sokakta olmasına rağmen birçok İzmir sakini Çorbacı Kadir Usta’yı çoktan keşfetmiş. Çorbalarının lezzeti ve porsiyonlarının büyüklüğüyle meşhur. Kurutulmuş biberin de çorbanın yanında geldiğini ve çok sevildiğini de hatırlatalım.
Bursa'nın en bilinen ve övülen çorbacısı olan Salih Usta, Mudanya çevresinde oldukça iyi tanınıyor. Çeşit çeşit çorbaları özellikle de mercimek çorbasıyla karnınızın doyacağını garanti ediyor.
Her gün 30 çeşit ev yemeği çıkan restoranda paça çorbasını içmeden dönmeyin. Balıkesir’den gelen kuzular manda yoğurduyla terbiye edilerek hazırlanıyor. İşkembe, ezogelin ve mercimek diğer çorbalar.
Gece dışarı çıkanların en çok talep ettiği çorba kesinlikle işkembe çorbasıdır. Ankara'da ise bunun adresi kesinlikle Rumeli İşkembecisi. Kızılay ve Tunalı'da iki şubesi bulunan çorbacı, kalabalık fakat servisin hızlı olduğu bir mekân.
1950’den beri hizmet veren restoranı dördündü kuşak işletiyor. Mönüsünde Osmanlı saray mutfağından lezzetler var. Her gün üç çeşit çorba yapılıyor ama spesiyali paça çorbası. Nişantaşı ve Etiler’de şubesi mevcut.
Anteplilerin sabahları kahvaltı niyetine içtikleri Beyran çorbasını mutlaka tatmalısınız. Bu lezzet, koyun gövdesinin 14 saatte pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Kelle-paça ve mercimek diğer çorbalar.
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