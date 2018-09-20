Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Çorbacılar hem eğlencelerin son durağı olduğundan hem de soğuk günlerde içimizi ısıtan bir lezzet sunduğundan iyi bir mekân alternatifi olabiliyor. Ağzının tadını bilenler için leziz çorbalar sunan bu mekânların sayısı günden güne artıyor. İşte çorbasıyla ünlü adresler...

Shorba - İstanbul



Ataşehir'deki diğer mekânlardan oldukça farklı olan Shorba, bugüne kadar 400 çeşit çorba deneyerek misafirlerine ikram etmiş. Sahibi Ebru Hanım'ı böyle bir yer açmaya sevk eden şey ise en sevdiği yemeğin çorba olması. En meşhur seçeneği olan hünkâr çorbasının yanında, Macar gulaş çorbasını da deneyebilirsiniz.

Lale işkembecisi - İstanbul



1960 yılında Beyoğlu Büyükparmakkapı Sokak'ta açılan Lale İşkembecisi, 2001'de Tarlabaşı'na şube açmış. Dört katlı binasında yaklaşık 80 kişiyi ağırlayabilen Lale’nin en meşhur çorbaları işkembe ve kelle paça çorbaları.

Çorbacı İsmet Usta - İzmir



Küçük bir esnaf lokantası olan bu Çorbacı İsmet Usta, İzmir'de oldukça popüler. Çorba seçenekleri zengin olan bu yere bir şans verebilir, karnınızı zevkle doyurabilirsiniz.

Paçacı Şemsi - Antalya



1976'dan beri Antalya merkezde hizmet veren Paçacı Şemsi’nin, aynı zamanda Konyaaltı'nda da şubesi mevcut. Simitli kelle paça, en meşhur çorbası olmakla birlikte, mercimek çorbası ya da tavuk suyu çorbalarını da deneyebilirsiniz.