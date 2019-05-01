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Havalimanı'nda büyük şok! Koklayanın burnu düştü

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, ABD'deki havalimanlarında yolcuların uçak seyahatinde beraberinde taşımak istediği ilginç eşya ve kargoları Instagram hesabından paylaşıyor.

Bu ilginç eşyalara çok şaşıracaksınız.

Havalimanında büyük şok!

Tuhaf kargolardan sonuncusu 15 Nisan'da Alaska eyaletinde yer alan Juneau Uluslararası Havalimanı'nda bulundu.
Bir yolcunun yanında taşıdığı valiz, X-ray kontrolünden geçirildi, valizin içerisinde yoğun organik kütle olduğu tespiti yapıldı ve bunun olası bir patlayıcı cisim olabileceğinden şüphelenildi.
Valizi incelemek için açan görevliler, kötü bir kokuyla karşılaştı ve poşet içerisine sarılmış maddenin patlayıcı değil, Amerikan geyiği dışkısı olduğunu belirledi.
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi son derece katı bagaj politikalarına sahip olsa da yolcuların dışkı taşımasını engelleyecek herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Bu sebeple valizin incelenme işlemleri tamamlandıktan sonra yolcunun valizi ile beraber uçağa geçmesine izin verildi.
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, havalimanlarında bagajlarda tespit edilen ilginç kargoları sosyal medyadan paylaşıyor.
İşte valizlerde bulunan ilginç kargo ve eşyalardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
havaliamanı koklamak kargo

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