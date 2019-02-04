Havalimanında tulum çalıp horon oynadılar

İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı kapsamında Rize’den İstanbul’a gelen bir grup, dönüş için Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçak saatini bekleyen Rizeliler yerlerinde duramayıp önce tulum çaldı daha sonra da horon oynadı.
Havalimanında bekleyen yolcuların keyifle izlediği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Havalimanı içerisinde yayla ortamı rahatlığında horon oynayan Rizelileri havalimanı personelleri de şaşkın bakışlarla izledi. Yetkililer tarafından herhangi bir engelle karşılaşmayan Rizeliler uçak saati gelene kadar tulum eşliğinde el ele tutuşup horon oynadı. (İHA)
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