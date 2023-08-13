"Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınmıştı! Büşra Pekin o karaktere gönderme yaptı ama...

Çok Güzel Hareketler ile hafızalara kazınan Büşra Pekin, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak kilo verip saçlarını sarıya boyatan Pekin estetik iddialarıyla adından söz ettirmişti.

İddialar sonrasında "Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım" diyerek gündeme gelen Pekin "Ciddi kilo verdim. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti.

Ancak değişimiyle gündemden düşmeyen Pekin son olarak elinde havuçla 'Havuçlu anne' karakterine gönderme yaptı.

Oyuncuyu görenler "Sen aynada kendi tanıyabiliyor musun?", "Havuçlu anneden havuç kalmış geriye", "Bu doğallık değil", "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.



