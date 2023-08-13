Hande Ataizi yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...

'Camdaki Kız'a veda eden ve Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu karakterine 'evet' diyen Hande Ataizi sezonun yorgunluğunu Bodrum'daki evinde atıyor.

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken ve sporunu hiç aksatmayan Hande Ataizi tatil pozlarını paylaştı.

Bol bol dinlenen ve tatilin tadını çıkaran Hande Ataizi, kış aylarında yaptığı sporun karşılığını aldı. Ataizi, mayosuyla kamera karşısına geçti.

Verdiği pozları da sosyal medyadan yayınlayan Ataizi, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncunun mayosunun göğüs pedi olmayınca paylaştığı pozlarda da bu detay gözlerden kaçmadı.



49 yaşında olan Ataizi, sporu zayıflamak için değil, ruh ve beden sağlığı için yaptığını, spora gitmediği zaman kendini iğrenç hissettiğini söylemişti.



