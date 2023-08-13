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Hande Ataizi yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...

13.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana' rolü ile kamera karşısına geçen Hande Ataizi adeta yıllara meydan okuyor. Bodrum'daki evinde tatil yapan Ataizi son olarak siyah mayosuyla poz verdi. Oyuncunun pozlarından göğüs uçları detayı dikkatlerden kaçmadı.

'Camdaki Kız'a veda eden ve Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu karakterine 'evet' diyen Hande Ataizi sezonun yorgunluğunu Bodrum'daki evinde atıyor.

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken ve sporunu hiç aksatmayan Hande Ataizi tatil pozlarını paylaştı.

Bol bol dinlenen ve tatilin tadını çıkaran Hande Ataizi, kış aylarında yaptığı sporun karşılığını aldı. Ataizi, mayosuyla kamera karşısına geçti.

Verdiği pozları da sosyal medyadan yayınlayan Ataizi, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Güzel oyuncunun mayosunun göğüs pedi olmayınca paylaştığı pozlarda da bu detay gözlerden kaçmadı.

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49 yaşında olan Ataizi, sporu zayıflamak için değil, ruh ve beden sağlığı için yaptığını, spora gitmediği zaman kendini iğrenç hissettiğini söylemişti.

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