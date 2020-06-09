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Havuçlu kek tarifi: Beş çayınızın vazgeçilmezi tarçın ve cevizle buluşuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev yapımı havuçlu kek tarifinde kullanılan tam ölçülü malzemeleri ve püf noktalarını uyguladığınız takdirde kekiniz pastaneden alınanları aratmayacak. Hazırsanız kokusuyla baş döndüren kek tarifine başlıyoruz.

Havuçlu kek tarifi: Beş çayınızın vazgeçilmezi tarçın ve cevizle buluşuyor

Beş çaylarınızı süsleyen bu havuçlu keki yapmak kolay olabilir ama damağınızda kalan nefis tadından kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Tek dilimle asla yetinmeyeceksiniz.

HAVUÇLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

10 dilim havuçlu kekin hazırlık aşaması 15, pişirmesi sadece 35 dakikanızı alacak. Gelin havuçlu kekin malzeme listesine bakalım.

  • 2 su bardağı un
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 3/4 su bardağı sıvı yağ
  • 4 büyük yumurta (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı şeker (kahverengi şeker de kullanılabilir)
  • Yarım paket vanilya
  • 2 su bardağı rendelenmiş havuç

HAVUÇLU KEK YAPILIŞI

  • Fırını 177 ° C'ye önceden ısıtın. Kek kalıbını yağlayıp unlayıp bir kenara koyun.
  • Büyük bir karıştırma kabında unu, kabartma tozunu, karbonatı ve tuzu iyice karışana kadar çırpın. Bir kenara koyun.
  • Ayrı bir büyük karıştırma kabında, yağ, yumurta, şekeri tamamen birleşene dek iyice çırpın. Rendelenmiş havucu ilave edin ve karıştırın.
  • Islak malzemeleri kuru bileşenlere dökün ve spatulayla karıştırın.
  • Kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına dökün 30-35 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bir kürdanla test edin.
  • Fırından çıkarın ve 20 – 25 dakika soğumaya bırakın.

HAVUÇLU TARÇINLI VE HAVUÇLU CEVİZLİ KEK YAPMAK İÇİN…

Havuçlu kekinize cevizle tat katmak isterseniz, 1 bardak iri parçalı cevizi yağlı kağıt koyduğunuz tepside 7-8 dakika kavurun. Fırından çıkarın ve 10-15 dakika soğumaya bırakın. Cevizleri kavurmak havuçlu kekinize nefis bir aroma katacaktır.
Havuçlu kekinizin havuçlu tarçınlı cevizli olmasını istiyorsanız kek hamurunuza 1 buçuk tatlı kaşığı tarçın koyabilirsiniz.

REFİKA BİRGÜL STARBUCKS’IN HAVUÇLU KEKİNİN SIRRINI VERİYOR

Ünlü şef Refika Birgül Starbucks’ın havuçlu kekinin içinde sarı üzüm yer aldığını söylüyor. Kek içinde yer alan baharatlar ise tarçın, zencefil ve muskat.
Ünlü şef, kekin çok çırpılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Birgül, Starbucks’ın havuçlu kekinin ıslak ve parlak bir görünümde olmasını sağlayan şeyin ise süt ve şeker olduğunu söylüyor. Karışım kek fırından çıktıktan sonra havuçlu kekin üzerinde gezdiriliyor.

ARDA TÜRKMEN HAVUÇLU KEK TARİFİNDE MUHALLEBİ DE KULLANIYOR

Ünlü şef Arda Türkmen havuçlu keke muhallebi yaparak eşsiz bir tat oluşmasını sağlıyor. Havuçlu kek muhallebisi için 200 gr. labne ½ su bardağı pudra şekeri 1 yemek kaşığı haşhaş kullanıyor.


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