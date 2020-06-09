Havuçlu kek tarifi: Beş çayınızın vazgeçilmezi tarçın ve cevizle buluşuyor

Beş çaylarınızı süsleyen bu havuçlu keki yapmak kolay olabilir ama damağınızda kalan nefis tadından kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Tek dilimle asla yetinmeyeceksiniz.
10 dilim havuçlu kekin hazırlık aşaması 15, pişirmesi sadece 35 dakikanızı alacak. Gelin havuçlu kekin malzeme listesine bakalım.
Havuçlu kekinize cevizle tat katmak isterseniz, 1 bardak iri parçalı cevizi yağlı kağıt koyduğunuz tepside 7-8 dakika kavurun. Fırından çıkarın ve 10-15 dakika soğumaya bırakın. Cevizleri kavurmak havuçlu kekinize nefis bir aroma katacaktır.
Havuçlu kekinizin havuçlu tarçınlı cevizli olmasını istiyorsanız kek hamurunuza 1 buçuk tatlı kaşığı tarçın koyabilirsiniz.
Ünlü şef Refika Birgül Starbucks’ın havuçlu kekinin içinde sarı üzüm yer aldığını söylüyor. Kek içinde yer alan baharatlar ise tarçın, zencefil ve muskat.
Ünlü şef, kekin çok çırpılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Birgül, Starbucks’ın havuçlu kekinin ıslak ve parlak bir görünümde olmasını sağlayan şeyin ise süt ve şeker olduğunu söylüyor. Karışım kek fırından çıktıktan sonra havuçlu kekin üzerinde gezdiriliyor.
Ünlü şef Arda Türkmen havuçlu keke muhallebi yaparak eşsiz bir tat oluşmasını sağlıyor. Havuçlu kek muhallebisi için 200 gr. labne ½ su bardağı pudra şekeri 1 yemek kaşığı haşhaş kullanıyor.
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