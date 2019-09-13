Havucu çiğ tüketin! Sonbaharda hangi ayda hangi sebze ve meyve yenmeli? İşte mevsim yiyecekleri ve faydaları

Özdemir, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki mevsim besinlerine ilişkin önemli bilgiler verdi. EYLÜL: ÜZÜM VE FINDIK ÜZÜM TÜKETİMİ BİR SU BARDAĞINI GEÇMEMELİ Üzümün hem kan şekerinin dengelenmesinde aktif bir rol oynadığını hem de harika bir potasyum deposu olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Aynı zamanda bağışıklık sistemi açısından da üzüm oldukça önemli. Kabuğundaki resveratrol maddesi ile kansere karşı koruyucudur. Üzüm yüksek glisemik indekse sahip olmasından dolayı kan şekerinizi hızlı yükseltebilir. Bu yüzden özellikle insülin direnci ve diyabet hastalarında tüketimine dikkat edilmeli. Üzüm tüketimi insülin direnci olanlarda 1 çay bardağı, normal bireyler için 1 su bardağı ideal porsiyondur” açıklamasında bulundu. KİLO PROBLEMİ YAŞAYANLAR FINDIK TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ Fındığın muhteşem bir kaliteli yağ kaynağı olduğunu ve tok tutmasının yanı sıra folik asit, E ve K vitaminleri bakımından yüksek olması sebebiyle bağışıklık sistemi güçlendirdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Fındık içeriğindeki kaliteli yağ asitleri açısından zengin de olsa kalori olarak yüksek bir besin olması sebebiyle yüksek tüketim miktarlarında yağlanmanıza sebep olacaktır. Özellikle kilo problemi yaşayanların dikkat etmesi geren bir besindir. 1 avuç içi büyüklüğündeki çiğ fındık doğru tüketim porsiyonudur” önerisinde bulundu.

EKİM: TURP VE HAVUÇ SALATALARA MUTLAKA TURP EKLEYİN Turp tüketiminin özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu olduğunu hatırlatan Özdemir, “Bununla birlikte demir ve folik asit bakımından oldukça zengin olan turp hastalıklara karşı harika bir kalkan olarak salatalarda muhakkak olması geren bir besindir. Gastrit veya reflü hastaları ile böbrek taşı olan hastalar, daha düşük porsiyonlarda tüketmeli. 1 küçük boy turp ideal porsiyondur” şeklinde konuştu. HAVUCU ÇİĞ TÜKETİN Bakır ve potasyum olarak oldukça önemli bir kaynak olan havucun kalori olarak düşük olması sebebiyle sıkça tüketilen bir sebze olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle çiğ olarak tüketilmesi geren havuç pişirildiğinde şeker içeriği yükseleceğinden özellikle diyabet hastaları açısından dikkat edilmeli. 1 orta boy havuç ideal porsiyondur” dedi. KASIM: PAZI VE ISPANAK KABIZLIK SORUNLARINA KARŞI PAZI A ve C vitamini bakımından oldukça yüksek olan pazının göz ve bağışıklık sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Ulaş Özdemir, “İçeriğindeki yüksek lif sayesinde bağırsak hastalıkları ve kabızlık gibi problemlerin de önüne geçecektir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar pazıyı daha dikkatli tüketmeli, 8 yemek kaşığı pazı veya 3 pazı dolması ideal porsiyondur” önerisinde bulundu.