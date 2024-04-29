Hayal kırıklığı nasıl yazılır? Hayal kırıklığı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hayal kırıklığı kelimesi pek çok alanında kullanılan ve sıklıkla karşılaşılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğü yazarken çoğunlukla yazım hatasına rastlandığından 'hayal kırıklığı ayrı mı yazılır? sorusu sorgulanmaktadır. Kelimelerin doğru bir şekilde yazımıyla ilgili çelişki yaşandığında, birincil kaynak olan Türk Dil Kurumunun oluşturduğu yazım ve imla kuralları sözlüğünün ziyaret edilmesi bu noktada oldukça önem taşımaktadır.

Hayal kırıklığı nasıl yazılır?

Hayal kırıklığı sözcüğü “hayal” ve “kırıklığı” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelime olarak nitelendirilir. Bu sebeple hayal kırıklığı yazımı konusunda tereddüt yaşanmakta ve bu sözcük sıklıkla hatalı kullanılmaktadır. Dil kurallarını doğru bir şekilde öğrenmek, dili anlaşılır bir şekilde kullanma bakımından son derece önemlidir. Kelime ve cümlelerde yapılan yazım yanlışları, iletişim esnasında anlam bozukluklarına neden olabilir.

Bu kelimenin doğru yazım biçimiyle ilgili 'hayal kırıklığı bitişik mi yazılır?' sorusu pek çok kişinin aklında yer etmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzlarına bakıldığında, söz konusu kelimenin doğru yazım biçimi hakkındaki bilgiye erişilebilir. Buna göre hayal kırıklığı TDK’ye göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

Hayal kırıklığı doğru yazılışı

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik kelimelerin bazıları ayrı olarak yazılırken, bazıları ise bitişik olarak yazılmaktadır. Hayal kırıklığı sözcüğü de iki ayrı kelimeden oluşan birleşik sözcükler sınıfında bulunan bir kelimedir. Bu kelime, pek çok insan tarafından “hayalkırıklığı” biçiminde bitişik yazılmış şekliyle yazılabilir. Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde Türkçede bulunan her kelimenin yazım şekliyle ilgili bilgiler mevcuttur. Buna göre söz konusu sözcük daima “hayal kırıklığı” biçiminde ayrı olarak kullanılmalıdır. Bu kelimenin bitişik haliyle yazılması, TDK tarafından yazım hatası olarak değerlendirilmekte ve doğru kabul edilmemektedir. Buna göre hayal kırıklığı sözcüğünün doğru yazım biçimi aşağıdaki gibidir:

Hayal kırıklığı (Doğru kullanım)

Hayalkırıklığı (Yanlış kullanım)





