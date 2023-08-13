Hayal Köseoğlu'ndan Tamer Karadağlı'nın atanmasına tepki! "Şaşkınlıklar içerisindeyim"

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda"diyen Çocuklar Duymasın oyuncusuna destek mesajları kadar eleştiri mesajları da geldi.

PINAR ALTUĞ'DAN İLK DESTEK

Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından eski rol arkadaşı Pınar Altuğ ve yeni partneri Nefise Karatay'dan destek gelirken genç oyuncu Hayal Köseoğlu ise bu konuda eleştireldi.

Hayal Köseoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Samimiyetle soruyorum: Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim."

