MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin tatilde! Mayolu halleri dikkat çekti

Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin tatilde! Mayolu halleri dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin çifti, birlikte tatil yaparken görüntülendi. Bodrum’da aşk tazeleyen çift, verdikleri görüntülerle ayrılık haberlerini bir kez daha yalanladı.

Mucize Doktor’un Açelya’sı Hayal Köseoğlu ile sevgilisi Caner Şahin, aşk tazelerken görüntülendi. Bodrum'da kendilerini serin sulara bırakan çiftten Hayal Köseoğlu, sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncunun, tatilde bile telefon ve şarj makinesini elinden bırakmadığı görüldü.

aüaüa

DENİZDE AŞK DOLU DAKİKALAR

Görüntülerde, Köseoğlu ile bir süre sohbet eden Caner Şahin’in kendisini denize bıraktığı ve kameraları fark eden güzel oyuncunun da bir süre sonra sevgilisine eşlik etmek için denize girdiği görüldü. Yüzmeyi çok seven Hayal Köseoğlu, karantina döneminin tüm stresini Bodrum’un serin sularında atarken, denizden çıktıktan sonra hem Şahin ile kahkahalar eşliğinde sohbet etti hem de sevgilisiyle birlikte güneşlendi.

Teknede romantik görüntüler de veren ikilinin bu tavrı, ayrılık dedikodularına bir cevap olarak yorumlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızdıran yorum! 'Nerede çıplaklık...'Kızdıran yorum! 'Nerede çıplaklık...'
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
alelâde bir tip
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz: Ege'nin sokakları bile başka

Yaşadığı yer merak konusu olan güzel oyuncu paylaştı

Caner Çalışır'ın ölümünün ardından gelen kötü yorumlara Hatice'den tepki!

Kızdıran yorum! 'Nerede çıplaklık...'

Amanda Holden sütyensiz elbisesiyle olay oldu!

Göğüslerinin dışarı çıkmasına izin veren ünlü isim şimdi de sütyensiz sokaklarda...

Bülent Emrah Parlak'tan olay sözler: TRT’de kara listedeyim ama...

Olay iddia: 'TRT’de kara listedeyim ama...'

Survivor'a veda eden Aycan Yanaç'tan yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Survivor'da Acun'dan Yasin ile kavga eden Ardahan'a uyarı: Ağzından çıkan bazı kelimelerde sıkıntı var

Ağzından çıkan bazı kelimelerde sıkıntı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.