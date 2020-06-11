Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin tatilde! Mayolu halleri dikkat çekti

Mucize Doktor’un Açelya’sı Hayal Köseoğlu ile sevgilisi Caner Şahin, aşk tazelerken görüntülendi. Bodrum'da kendilerini serin sulara bırakan çiftten Hayal Köseoğlu, sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncunun, tatilde bile telefon ve şarj makinesini elinden bırakmadığı görüldü.

DENİZDE AŞK DOLU DAKİKALAR

Görüntülerde, Köseoğlu ile bir süre sohbet eden Caner Şahin’in kendisini denize bıraktığı ve kameraları fark eden güzel oyuncunun da bir süre sonra sevgilisine eşlik etmek için denize girdiği görüldü. Yüzmeyi çok seven Hayal Köseoğlu, karantina döneminin tüm stresini Bodrum’un serin sularında atarken, denizden çıktıktan sonra hem Şahin ile kahkahalar eşliğinde sohbet etti hem de sevgilisiyle birlikte güneşlendi.

Teknede romantik görüntüler de veren ikilinin bu tavrı, ayrılık dedikodularına bir cevap olarak yorumlandı.

