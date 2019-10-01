Mynet Trend

Hayaldi gerçek oldu! Eski ambulansı harika bir eve dönüştürdü

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirmek için elinizden geleni yaptığınıza inanıyor musunuz? Hayalleri gerçekleştirmenin zor olmadığını gösteren bu hikaye size de ilham ve güç verebilir.

Hayallerinizi gerçekleştirmek size çok uzak gibi görünse de aslında yeterince çabaladığınızda hayat size onu bir şekilde veriyor. Birazdan okuyacağınız hikayede Michael isimli bir adam, hayalindeki evi çok uzakta, eski bir ambulansta buldu. Eski, yıkık dökük ambulansı tahmin ettiğinizden çok daha fazla değiştiren ve büyüleyici bir eve dönüştüren Micheal’ın hikayesi içinize umut dolduracak. İşte o hikaye...

HAYATINI GÖÇEBE OLARAK SÜRÜYOR

Macerasever Michael, 23 yaşındayken kendi evini yapmak için yola koyuldu. Kendinizi maceracı biri olarak görüyorsanız tekrar düşünün! Micheal, 28 yaşında ve hayatını göçebe olarak sürdürüyor. Eve dönüştürdüğü araçlarla dünyayı geziyor ve ilk otobüs dönüşümünü 23 yaşındayken yaptı. Bu durumu, ev alacak maddi gücü olmamasıyla açıklıyor.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldıHollanda’da polis papağanı gözaltına aldı
'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
macera maceraperest dünyayı gezen adam göçebe yaşam ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve 4 bebek kurtarıldı

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.