Hayaldi gerçek oldu! Eski ambulansı harika bir eve dönüştürdü

Hayallerinizi gerçekleştirmek size çok uzak gibi görünse de aslında yeterince çabaladığınızda hayat size onu bir şekilde veriyor. Birazdan okuyacağınız hikayede Michael isimli bir adam, hayalindeki evi çok uzakta, eski bir ambulansta buldu. Eski, yıkık dökük ambulansı tahmin ettiğinizden çok daha fazla değiştiren ve büyüleyici bir eve dönüştüren Micheal’ın hikayesi içinize umut dolduracak. İşte o hikaye...

HAYATINI GÖÇEBE OLARAK SÜRÜYOR

Macerasever Michael, 23 yaşındayken kendi evini yapmak için yola koyuldu. Kendinizi maceracı biri olarak görüyorsanız tekrar düşünün! Micheal, 28 yaşında ve hayatını göçebe olarak sürdürüyor. Eve dönüştürdüğü araçlarla dünyayı geziyor ve ilk otobüs dönüşümünü 23 yaşındayken yaptı. Bu durumu, ev alacak maddi gücü olmamasıyla açıklıyor.



