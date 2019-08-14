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Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Rusya’da İlya Molodtsov isminde bir kişi hayalindeki Mercedes marka cipin benzerini kartonla yapıp, bisikletinin üzerine oturttu. Bisiklet sürerken sanki cip sürüyormuş gibi gözüken Molodtsov, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan Molodtsov, hayalindeki cipe bütçesi ölçeğinde kavuşmak için ilginç bir yöntem buldu.

Mercedes’in cip modeli G serisini kartondan yapan Molodtsov, boyadığı kartonunu bisikletinin üzerine oturtarak, bisikletin cip gibi görünmesini sağladı. Bisikletini sürerken sanki cip kullanıyormuş gibi gözüken Molodtsov’un trafikteki görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Takipçilerinin bir kısmı video için olumlu yorumlarda bulunurken, bir kısmı da Molodtsov’un trafik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya karton cip

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