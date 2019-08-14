Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan Molodtsov, hayalindeki cipe bütçesi ölçeğinde kavuşmak için ilginç bir yöntem buldu.
Mercedes’in cip modeli G serisini kartondan yapan Molodtsov, boyadığı kartonunu bisikletinin üzerine oturtarak, bisikletin cip gibi görünmesini sağladı. Bisikletini sürerken sanki cip kullanıyormuş gibi gözüken Molodtsov’un trafikteki görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Takipçilerinin bir kısmı video için olumlu yorumlarda bulunurken, bir kısmı da Molodtsov’un trafik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.
(DHA)
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