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Hayaller hayatlar! Hiç de sandığımız gibi değillermiş

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ünlülerin çoğu sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve yaptıkları paylaşımlarla da adlarından söz ettiriyorlar. Merakla takip ettiğimiz ünlülerin Instagram pozları ve gerçek hayattaki halleri...

Hayaller hayatlar! Hiç de sandığımız gibi değillermiş

Her attıkları adım olay olan ünlülerin özellikle Instagram hesaplarından yaptıkları bazı paylaşımlar günlerce bazen aylarca konuşuluyor. Pozları taklit edilmeye çalışılıyor, gittikleri yerler araştırılıyor derken paylaşımları milyonlarca beğeniye ve yoruma ulaşıyor. Ancak ünlüler her zaman Instagram’daki gibi görünmüyorlar. Çoğu fotoğraflarında bazen ufak tefek bazen de büyük oynamalar yapıyor.

İŞTE MERAKLA TAKİP ETTİĞİMİZ ÜNLÜLERİN INSTAGRAM ve GERÇEK HAYATTAKİ HALLERİ…

1. Jonas Brothers, Priyanka Chopra ve Instagram’daki Sophie Turner

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Normalde o kadar da cool değiller

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2.John Legend ve Chrissy Teigen Instagram’da…

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Çekici bir çiftten sevimli bir aileye…

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3. Modern Family’den tanıdığımız Sofia Vergara ilerleyen yaşına rağmen fiziğiyle büyülüyor

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Instagram’da oldukça keyifli görünen Sofia’nın gerçek hayattaki hali

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4. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından Cristiano Ronaldo Instagram’da..

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Ve gerçek hayatta…

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5. Şarkıcı Leigh-Anne ve futbolcu sevgilisi Andre Gray, milyonları kıskandıran Instagram pozu

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Bu da gerçek hayattaki halleri

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6. Desperate Housewives’ın yıldızı Eva Longoria’nın tatil pozu

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Burada da basının gözünden Eva…

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7. Priyanka Chopra ve Nick Jonas çiftinin aşk pozu

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Fotoğrafın ardından kameraların yakaladığı poz

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8. Sosyal medyadaki cüretkar paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bella Thorne

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Gerçek hayatta ise böyle…

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9. Bir dönem büyük skandallara imza atan popun kraliçesi Britney Spears’ın Instagram paylaşımı

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Britney’nin gerçek hayattaki hali

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10. Kardashian ailesinden Kourtney’nin Instagram’da milyonlarca beğeni alan paylaşımı

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Ve o paylaşımın perde arkası…

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11. Yakışıklılığıyla göz dolduran 25 yaşındaki şarkıcı Maluma Instragram’da

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Gerçek hayatta…

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12. Son dönemde çıkışlarıyla gündeme gelen Justin Bieber’in Instagram pozu

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Ve o pozun çekilme anı...

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