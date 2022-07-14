Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'inin son hali şaşırttı! Tarık Pabuçcuoğlu seneler sonra bambaşka biri oldu

2003 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gani Müjde'nin, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği gençlik dizi Hayat Bilgisi, 4 sezon ekranlarda yer alarak Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdırmıştı. Dizide Perran Kutman, Kerem Kupacı ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler yer alırken, Pabuççuoğlu canlandırdığı Amil Bey karakteriyle ekranların unutulmaz karakterlerinden biri haline gelmişti.

HAYAT BİLGİSİ DİZİSİNİN AMİL BEY'İ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

Sevilen dizinin oyuncuların şimdilerde ne yaptığı merak edilirken, Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççcuoğlu son haliyle gündeme geldi.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, sonrasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde eğitim almıştı. Pabuçcuoğlu, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle ismini duyururken, Hayat Bilgisi dizisiyle ününe ün katmıştı.

KEL BİR MÜDÜRÜ CANLANDIRIYORDU

Şimdilerde 73 yaşında olan isim, Hayat Bilgisi dizisinde kel, döner sermaye sevdalısı, nafaka mağduru bir müdürü canlandırıyordu.

UZUN SÜRE SONRA EKRANLARA DÖNDÜ

Uzun süredir ekrandanlardan uzakta bir yaşam süren isim, son olarak Star TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

GÜR SAÇLARINI GÖREN TANIYAMADI!

Kel görüntüsüyle tanınan ismin son hali ise görenleri şaşırttı. Pabuççuoğlu'nu beyaz ve gür saçlarıyla görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

İşte ünlü ismin son hali...



