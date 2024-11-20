Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi! İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! 'O hâlâ...'

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisindeki oyuncuların son halleri ve şimdilerde neler yaptıkları merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de dizide hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem oldu.

İpek Erdem Hayat Bilgisi'nin ardından Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Dizilerin ardından bir süre ortalarda görünmeyen İpek Erdem yurt dışına çıkmış ve Londra'ya yerleşmişti.

Bu sene ülkeye geri dönen İpek Erdem daha önce verdiği bir röportajda "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN KARDEŞİ ÇIKTI

Şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu hakkında bir gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan İpek Erdem, Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş. Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.

Erdem; ''Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hâlâ bizim Barbimiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

İpek Erdem; eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun Erdem ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler.

Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.