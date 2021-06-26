Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı

Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, fiziksel değişimiyle gündem oldu.

Son olarak 'Çıplak' dizisinde rol alan oyuncu İpek Erdem, bir süredir Muğla Akyaka'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün Akyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı.



Kısa saçları ve danslarıyla plajın ilgi odağı olan İpek Erdem, çevredekilerin şaşkın bakışlarını üzerinde topladı.

37 yaşındaki İpek Erdem'i bu halde görenler tanımakta güçlük çekti.

