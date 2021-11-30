Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Fidan Öğretmen' karakteriyle akıllarda yer edinen Füsun Nalan Açın'ın son halini gören şaştı kaldı.

26 Nisan 1954 tarihinde doğan Akrep Nalan, kariyerinin ilk yıllarında muhasebeci olarak çalıştı.

Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yapan Açın, 1978 yılında oynadığı bir at yarışında, altılıyı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle, arkadaşları tarafından 'Akrep Nalan' adını aldı. Sonrasında sahne sanatçılığına soyunan Açın, yıllarca bu isimle anıldı. Ünlü şarkıcı; Karlar Düşer, Halikarnas, Sarhoş, Dağ Çiçeği, İstemem gibi şarkılarıyla tanındı.

Tiyatro kökenli bir şarkıcı olan Nalan, Hayat Bilgisi dizisinde de yer aldı.

Akrep Nalan'ın son hali sevenlerini şaşırttı. İşte usta sanatçının değişimi:



