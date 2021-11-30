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Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

30.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Fidan Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Akrep Nalan, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Fidan Öğretmen' karakteriyle akıllarda yer edinen Füsun Nalan Açın'ın son halini gören şaştı kaldı.

26 Nisan 1954 tarihinde doğan Akrep Nalan, kariyerinin ilk yıllarında muhasebeci olarak çalıştı.

Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yapan Açın, 1978 yılında oynadığı bir at yarışında, altılıyı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle, arkadaşları tarafından 'Akrep Nalan' adını aldı. Sonrasında sahne sanatçılığına soyunan Açın, yıllarca bu isimle anıldı. Ünlü şarkıcı; Karlar Düşer, Halikarnas, Sarhoş, Dağ Çiçeği, İstemem gibi şarkılarıyla tanındı.

Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın, değişimiyle şaşırttı!

Tiyatro kökenli bir şarkıcı olan Nalan, Hayat Bilgisi dizisinde de yer aldı.

Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

Akrep Nalan'ın son hali sevenlerini şaşırttı. İşte usta sanatçının değişimi:

Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın, değişimiyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Fidan Hoca'sıydı! Akrep Nalan, değişimiyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın, değişimiyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın, değişimiyle şaşırttı!


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