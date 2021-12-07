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Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşırttı!

07.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Bülbül' karakterine hayat veren Fatih Altın, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşırttı!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Bülbül' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Fatih Altın, değişimiyle dikkat çekti. İşte Fatih Altın'ın son hali:

Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşkına çevirdi!

1971 yılında Adana'da doğan Altın, 3 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle 13 yıl boyunca konuşamadı. Ardından kekeleyerek konuştu.

Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşkına çevirdi!

Arkadaşları tarafından 'Kekeç' lakabı takılan Altın, İstanbul'a geldiğinde 'Kekeç Oğlan' adında bir Talk Show yaptı.

Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşkına çevirdi!

Erciyes Üniversitesi'nde İktisat bölümünü bitiren oyuncu, bir dönem Olacak O Kadar'ın metin yazarlığını yaptı.

Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü son haliyle şaşkına çevirdi!

Altın; Fabrika Kızı, Bir Zamanlar Osmanlı, Kardeş Payı, Ah Polis Olsam, Çocukluk Günleri gibi birçok projede rol aldı.


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