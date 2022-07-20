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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı! Erdal Türkmen bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

20.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizileri arasında bulunan Hayat Bilgisi dizisinde Mennan karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Erdal Türkmen'in son hali görenleri şaşırttı. Bir dönemin ilgiyle takip edilen dizisinde okul müdürünün yardımcısı ve hademe Mennan karakterini canlandıran 51 yaşındaki ismin değişimi olay oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta olan Türkmen, bambaşka bir mesleğe yöneldi.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı! Erdal Türkmen bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

Seneler önce televizyon ekranlarında yayınlanan Hayat Bilgisi'nin dikkat çeken karakterleri arasında yer alan Mennan karakteri, değişimiyle olay oldu. Dizide Mennan'ı canlandıran ve Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman, Yahşi Cazibe gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Erdal Türkmen; şimdilerde bambaşka bir meslek yapıyor.

HAYAT BİLGİSİ'NİN MENNAN'I ERDAL TÜRKMEN'İN SON HALİ OLAY OLDU!

Rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinde ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan ünlü ismin, İstanbul'da yaşadığı biliniyor.

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Komedyen, oyuncu, mizahçı, karikatürist olarak bilinen Türkmen, 1986 yılında Gırgır ve Fırt dergilerine girmiş ve mizah yazarlığı ile karikatüristlik de yapmıştı.

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OKULUN HADEMESİNİ CANLANDIRIYORDU

51 yaşındaki Türkmen, Hayat Bilgisi dizisinde müdür Amil Bey'in yardımcısı ve okul hademesi olarak Mennan karakterine hayat vermişti.

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Dizide canlandırdığı komik karakter ve taktığı şapkalar ile akıllara kazınan ünlü oyuncunun değişimi ise görenleri şaşırttı.

BAMBAŞKA BİR MESLEĞE YÖNELDİ

Şimdilerde ekranlardan uzakta olan ve YouTube kanalından insanları güldürmeye devam eden isim, TikTok kanalında da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ının son hali...

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Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
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