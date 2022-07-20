Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı! Erdal Türkmen bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

Seneler önce televizyon ekranlarında yayınlanan Hayat Bilgisi'nin dikkat çeken karakterleri arasında yer alan Mennan karakteri, değişimiyle olay oldu. Dizide Mennan'ı canlandıran ve Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman, Yahşi Cazibe gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Erdal Türkmen; şimdilerde bambaşka bir meslek yapıyor.
Rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinde ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan ünlü ismin, İstanbul'da yaşadığı biliniyor.
Komedyen, oyuncu, mizahçı, karikatürist olarak bilinen Türkmen, 1986 yılında Gırgır ve Fırt dergilerine girmiş ve mizah yazarlığı ile karikatüristlik de yapmıştı.
51 yaşındaki Türkmen, Hayat Bilgisi dizisinde müdür Amil Bey'in yardımcısı ve okul hademesi olarak Mennan karakterine hayat vermişti.
Dizide canlandırdığı komik karakter ve taktığı şapkalar ile akıllara kazınan ünlü oyuncunun değişimi ise görenleri şaşırttı.
Şimdilerde ekranlardan uzakta olan ve YouTube kanalından insanları güldürmeye devam eden isim, TikTok kanalında da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ının son hali...
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