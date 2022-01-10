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Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel paylaştı! "Ortega Sedat sahalara geri döndü"

10.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan Paşhan Yılmazel yeni projesini sosyal medyadan duyurdu. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sının paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı. Yılmazel'e "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel paylaştı! "Ortega Sedat sahalara geri döndü"

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları zaman zaman son halleriyle merak ediliyor. Dizide Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel'in son hali merak konusu oldu.

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor. "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.

Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.

Ekran Alıntısı

HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı. Adanalı dizisinde oynadı. Avanak Kuzenler gibi sinema filmlerinde yer aldı. 34 yaşındaki Yılmazel, son olarak 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde rol aldı.


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Paşhan Yılmazel
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