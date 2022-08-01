Hayat Bilgisi’nin Panzer Emin lakaplı Emin Hoca’sını görenler tanıyamıyor! İşte Altan Gördüm’ün yıllar sonraki değişimi

Bir dönemi kasıp kavuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Emin Hoca karakterine hayat veren Altan Gördüm'ün şimdiki hali diziyi izleyenler tarafından merak edildi. Dizide sert görünümlü ama içi yufka yürekli bir adamı canlandıran Altan Gördüm'ün son halini görenler gözlerine inanamadı.
Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Panzer Emin karakteriyle dikkat çeken Altan Gördüm'ün yıllar sonraki hali merak edildi.
Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyonlarda ara ara yayınlanıyor ve dizideki karakterler merak ediliyor. O karakterlerden birisi de Altan Gördüm oldu.
Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren başarılı oyuncunun şimdilerde neler yaptığı merak edildi.
İşte Altan Gördüm'ün son hali;
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