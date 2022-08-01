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Hayat Bilgisi’nin Panzer Emin lakaplı Emin Hoca’sını görenler tanıyamıyor! İşte Altan Gördüm’ün yıllar sonraki değişimi

01.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler kült dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin Panzer Emin lakaplı Emin Hoca'sı Altan Gördüm'ün son hali birçok kişi tarafından merak edildi. Dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala ara ara dizideki karakterler merak ediliyor. İşte Altan Gördüm’ün yıllar sonraki değişimi...

Hayat Bilgisi’nin Panzer Emin lakaplı Emin Hoca’sını görenler tanıyamıyor! İşte Altan Gördüm’ün yıllar sonraki değişimi

Bir dönemi kasıp kavuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Emin Hoca karakterine hayat veren Altan Gördüm'ün şimdiki hali diziyi izleyenler tarafından merak edildi. Dizide sert görünümlü ama içi yufka yürekli bir adamı canlandıran Altan Gördüm'ün son halini görenler gözlerine inanamadı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Panzer Emin karakteriyle dikkat çeken Altan Gördüm'ün yıllar sonraki hali merak edildi.

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Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyonlarda ara ara yayınlanıyor ve dizideki karakterler merak ediliyor. O karakterlerden birisi de Altan Gördüm oldu.

Yeni Proje

Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren başarılı oyuncunun şimdilerde neler yaptığı merak edildi.

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İşte Altan Gördüm'ün son hali;

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