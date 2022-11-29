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Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Hayat Bugün dizisi bitiyor mu?

29.11.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisi Show Tv ekranlarında sezona bomba gibi başlayan yapımlardan biriydi. New Amsterdam uyarlaması olan Hayat Bugün'ün final yapacağı konusu gündeme geldi. Hayranlarını üzen bu haber sonrası hastane dizisi Hayat Bugün'ün final kararına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Hayat Bugün dizisi bitiyor mu?

Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Hayat Bugün dizisi bitiyor mu?

Biribirinden ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bugün dizisinde reytinglerde yaşanan düşüş sonrası final kararı gündeme geldi. Büyük ümitlerle yayın hayatına başlayan ve uzun süre tanıtımları dönen Show TV'deki Hayat Bugün dizisi için erken final kararı alındı. Peki, Hayat Bugün finali ne zaman?

HAYAT BUGÜN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv'de yayın hayatına başlayan hastane dizisi Hayat Bugün erken final kararı alan dizilerden biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamayan Hayat Bugün dizisi, 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

HAYAT BUGÜN FİNALİ NE ZAMAN?

'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi, ilk bölümüyle 19 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı, O3 Medya'nın yapımcısı olduğu Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen sonucu veremedi.

Hayat Bugün, son üç bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Dizinin final bölümü ise 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak.


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