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Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte oyuncuları...

23.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisi fragmanıyla dikkat çektiği gibi ilk bölüm ile de beğeni topladı. Dizinin konusunun uyarlama olup olmadığı ve çekim mekanı araştırılmaya başlandı. Hayat Bugün dizisinde ekranların tanınan simaları yer alıyor. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte oyuncuları...

Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte oyuncuları...

Başrolde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bugün dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin çekim mekanı araştırılıyor. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte detaylar...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide geçen Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mekanının İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu söyleniyor.

Hastanenin eski İstanbul Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe
Hazar Ergüçlü
Tansel Öngel
Hande Doğandemir
Mert Denizmen
Şerif Erol
Ayşe Lebriz Berkem
Olcay Yusufoğlu
Utku Ateş
Umay Anadolu Kaboğlu


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dizi Oyuncu tuna

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