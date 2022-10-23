Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte oyuncuları...

Başrolde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bugün dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin çekim mekanı araştırılıyor. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte detaylar...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide geçen Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mekanının İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu söyleniyor.

Hastanenin eski İstanbul Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe

Hazar Ergüçlü

Tansel Öngel

Hande Doğandemir

Mert Denizmen

Şerif Erol

Ayşe Lebriz Berkem

Olcay Yusufoğlu

Utku Ateş

Umay Anadolu Kaboğlu



