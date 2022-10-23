Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte oyuncuları...

Başrolde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bugün dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin çekim mekanı araştırılıyor. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte detaylar...
Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.
Dizide geçen Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mekanının İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu söyleniyor.
Hastanenin eski İstanbul Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında.
Ulaş Tuna Astepe
Hazar Ergüçlü
Tansel Öngel
Hande Doğandemir
Mert Denizmen
Şerif Erol
Ayşe Lebriz Berkem
Olcay Yusufoğlu
Utku Ateş
Umay Anadolu Kaboğlu