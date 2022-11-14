MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor?

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor?

14.11.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisi seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün, her çarşamba akşamı Show Tv'de yayınlanmaktadır. Hayat Bugün dizisinin konusu, oyuncuları ve çekildiği hastane merak konusu oldu. Peki, Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor?

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor?

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2018 yapımı Amerikan dizisi olan New Amsterdam'dan uyarlanmıştır. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir paylaşmaktadır. İşte Hayat Bugün oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilenler...

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü - Doç. Dr. Suzan Mayer

Tansel Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem - Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Güvener

Utku Ateş - Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu - Dr. Azra Sert

Ezgi Gör - Ceylan

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

HAYAT BUGÜN KONUSU

Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanmıştır. Fakat zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise bütün hastanenin hikayesi en baştan yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, bir yandan tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için çok güç bir savaşa girecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu, İstiklal'deki hain saldırıdan son anda kurtulmuş: Bu travmayı hep birlikte atlatacağızÜnlü oyuncu, İstiklal'deki hain saldırıdan son anda kurtulmuş: Bu travmayı hep birlikte atlatacağız
Oryantal Arzu Konuşanlar'a damga vurdu! Can Yaman ile anısı şaşkına çevirdi: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor banaOryantal Arzu Konuşanlar'a damga vurdu! Can Yaman ile anısı şaşkına çevirdi: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana
Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe Hazar Ergüçlü Hande Doğandemir Tansel Öngel show

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.