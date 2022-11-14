Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor?

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2018 yapımı Amerikan dizisi olan New Amsterdam'dan uyarlanmıştır. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir paylaşmaktadır. İşte Hayat Bugün oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilenler...
Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener
Hazar Ergüçlü - Doç. Dr. Suzan Mayer
Tansel Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem
Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu
Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam
Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov
Ayşe Lebriz Berkem - Ebru Soykan
Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Güvener
Utku Ateş - Mert Biçer
Umay Anadolu Kaboğlu - Dr. Azra Sert
Ezgi Gör - Ceylan
Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanmıştır. Fakat zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise bütün hastanenin hikayesi en baştan yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; bir yandan kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, bir yandan tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla beraber hastaları için çok güç bir savaşa girecektir.