Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlüler beğeni yağdırdı

Annemizi Saklarken dizisinde aradığını bulamayan Hande Doğandemir, şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.
Hande Doğandemir'in paylaşımına Seda Türkmen ''Haydaa'' yorumunda bulunurken; Çağlar Ertuğrul, Yüsra Geyik, Hazal Türesan gibi isimler de beğenmeden edemedi.
Hande Doğandemir'in Exxen'de yayınlanacak olan Sadece Arkadaşız dizisinde de rol alacağı konuşuluyor.
Kameralar ardındaki hayatıyla merak uyandıran Hande Doğandemir, bir dönem meslektaşı Mert Fırat ile aşk yaşamıştı.
Hande Doğandemir, yakın zaman önce Onur Tuna ile beraberdi. İkili, sessiz sedasız başlayan ilişkilerini, yine sessiz sedasız bitirmişti.