Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı

Geçtiğimiz aylarda Onur Tuna ile ilişkisini sonlandıran Hande Doğandemir, kendisini işine verdi. Şimdilerde Hayat Bugün dizisinde 'Derin' karakterine canlandıran Hande Doğandemir, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Yasak Elma dizisinde 'Kumru' karakterini canlandıran Biran damla Yılmaz, Hande Doğandemir'in paylaşımına 'Off diyorum sadece' yorumunda bulunurken, Yüsra Geyik ve Yeşim Ceren Bozoğlu ise alev emojisi ekledi.

Hande Doğandemir, şimdilerde Baba dizisinde rol alan meslektaşı Hazal Türesan ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Hande Doğandemir'in Kutsi ile rol aldığı Annemizi Saklarken dizisi düşük reyting nedeniyle ekranlara veda etmişti.

Hayat Bugün dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran güzel oyuncuya Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Tansel Öngel eşlik ediyor.

Sinemaya dönüş yapması beklenen Hande Doğandemir'in 49 filminde rol alacağı konuşuluyor.



