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Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı

28.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisiyle televizyon ekranlarına dönen güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı

Geçtiğimiz aylarda Onur Tuna ile ilişkisini sonlandıran Hande Doğandemir, kendisini işine verdi. Şimdilerde Hayat Bugün dizisinde 'Derin' karakterine canlandıran Hande Doğandemir, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Hayat Bugun'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağdı!

Yasak Elma dizisinde 'Kumru' karakterini canlandıran Biran damla Yılmaz, Hande Doğandemir'in paylaşımına 'Off diyorum sadece' yorumunda bulunurken, Yüsra Geyik ve Yeşim Ceren Bozoğlu ise alev emojisi ekledi.

Hayat Bugun'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağdı!

Hande Doğandemir, şimdilerde Baba dizisinde rol alan meslektaşı Hazal Türesan ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Hayat Bugun'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağdı!

Hande Doğandemir'in Kutsi ile rol aldığı Annemizi Saklarken dizisi düşük reyting nedeniyle ekranlara veda etmişti.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı

Hayat Bugün dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran güzel oyuncuya Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Tansel Öngel eşlik ediyor.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı

Sinemaya dönüş yapması beklenen Hande Doğandemir'in 49 filminde rol alacağı konuşuluyor.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Biran Damla Yılmaz sessiz kalamadı


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