"Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından şair Cemal Süreya'nın vefatının 30. yılına özel hazırlanan "Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Cemal Süreya'nın yaşamının ve eserlerinin ele alındığı sergide, usta şairin kendi çizimlerinin yanı sıra fotoğraf, resim, video, enstalasyon ile seramik alanında 32 sanatçının eserleri de yer alıyor. Süreya'nın yeğenleri ve kız kardeşi Perihan Bakır'ın katıldığı etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, 3 yıl önce Cemal Süreya'nın evinin hemen yanında bulunan Galeri Mod'ta usta şairi anmak için bir sergi projesi hazırladıklarını belirterek, her yıl da bu projeyi farklı sanatçılarla beraber gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Doğanay, projede sanatçıların usta şairin bir fotoğrafından ya da bir şiirinin dizesinden yola çıkarak eser hazırladıklarına işaret ederek, "Bu sergi de ortaya çıkan sonucun bir dökümü. Eserlerin bir bölümü burada sergileniyor ve ilk kez de Cemal Süreya'nın kendi el çizimiyle yapmış olduğu portre resimler burada." dedi.

Cemal Süreya'nın Türk şiiri içerisinde önemli bir isim olduğunun altını çizen Doğanay, şöyle devam etti: "Adı duyulduğunda sanatçıların 'Onun adına mutlaka ben de bir şey yapmalıyım' dediği bir insan Cemal Süreya. Bu yüzden sanatçılar projeye ilgili ve gayretli. Yarın yine Galeri Mod'ta da bir sergi açılışımız olacak. Orada da tamamı yeni olan sanatçılarla hazırlanılan bir sergi. Böylece biz şairi unutmadan, yaşatmaya, hatırlatmaya ve genç kuşaklara onun hem yüzünü hem çalışmalarını göstermeye çalışıyoruz." - "Güzel bir iletişimimiz vardı" Serginin açılışına katılan Cemal Süreya'nın arkadaşlarından ressam Nevhiz Tanyeli de 1960'lı yıllarda akademide öğrenciyken eşinin aracılığıyla İkinci Yeni şairleri ile tanıştığını dile getirerek, "O dönem haftanın belli bir akşamı tiyatrocular, ressamlar, şairler evimizde toplanırdı. Cemal de onlardan biriydi. Edebiyat üzerine konuşuluyordu. Dostluklar pekiştiriliyordu. Öylesine bir süreç yaşadık Cemal'le." diye konuştu. Tanyeli, hayat koşullarından dolayı Cemal Süreya ile 1960'lardan sonra bir süre kopukluk yaşadıklarını, fakat 1980'li yıllarda tekrar bir araya geldiklerini şu sözlerle anlattı: