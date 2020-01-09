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  4. "Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi açıldı

"Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Sergide, usta şairin kendi çizimlerinin yanı sıra fotoğraf, resim, video, enstalasyon ile seramik alanında 32 sanatçının eserleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından şair Cemal Süreya'nın vefatının 30. yılına özel hazırlanan "Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Cemal Süreya'nın yaşamının ve eserlerinin ele alındığı sergide, usta şairin kendi çizimlerinin yanı sıra fotoğraf, resim, video, enstalasyon ile seramik alanında 32 sanatçının eserleri de yer alıyor.

Süreya'nın yeğenleri ve kız kardeşi Perihan Bakır'ın katıldığı etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, 3 yıl önce Cemal Süreya'nın evinin hemen yanında bulunan Galeri Mod'ta usta şairi anmak için bir sergi projesi hazırladıklarını belirterek, her yıl da bu projeyi farklı sanatçılarla beraber gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Doğanay, projede sanatçıların usta şairin bir fotoğrafından ya da bir şiirinin dizesinden yola çıkarak eser hazırladıklarına işaret ederek, "Bu sergi de ortaya çıkan sonucun bir dökümü. Eserlerin bir bölümü burada sergileniyor ve ilk kez de Cemal Süreya'nın kendi el çizimiyle yapmış olduğu portre resimler burada." dedi.

Cemal Süreya'nın Türk şiiri içerisinde önemli bir isim olduğunun altını çizen Doğanay, şöyle devam etti:

"Adı duyulduğunda sanatçıların 'Onun adına mutlaka ben de bir şey yapmalıyım' dediği bir insan Cemal Süreya. Bu yüzden sanatçılar projeye ilgili ve gayretli. Yarın yine Galeri Mod'ta da bir sergi açılışımız olacak. Orada da tamamı yeni olan sanatçılarla hazırlanılan bir sergi. Böylece biz şairi unutmadan, yaşatmaya, hatırlatmaya ve genç kuşaklara onun hem yüzünü hem çalışmalarını göstermeye çalışıyoruz."

- "Güzel bir iletişimimiz vardı"

Serginin açılışına katılan Cemal Süreya'nın arkadaşlarından ressam Nevhiz Tanyeli de 1960'lı yıllarda akademide öğrenciyken eşinin aracılığıyla İkinci Yeni şairleri ile tanıştığını dile getirerek, "O dönem haftanın belli bir akşamı tiyatrocular, ressamlar, şairler evimizde toplanırdı. Cemal de onlardan biriydi. Edebiyat üzerine konuşuluyordu. Dostluklar pekiştiriliyordu. Öylesine bir süreç yaşadık Cemal'le." diye konuştu.

Tanyeli, hayat koşullarından dolayı Cemal Süreya ile 1960'lardan sonra bir süre kopukluk yaşadıklarını, fakat 1980'li yıllarda tekrar bir araya geldiklerini şu sözlerle anlattı:

"Altıneller diye bir galeri vardı. Ben orada bir sergi açtım. Cemal de oraya gelip, gidiyordu. Tekrar görüşmeye başladık. Güzel bir iletişimimiz vardı. En son Kadıköy'de Cemal, Behçet Necatigil adına bir konuşma yapacaktı. Orada Cemal konuşuyordu ama hiç Behçet Necatigil'den söz etmiyordu. Sürekli kendi öz yaşamından bahsediyordu. Konuşma böyle sürdü. İzleyicilerden biri hatırlatacak gibi oldu ama Cemal hiç pas vermedi. Böylece konuşma bitti. Sonra bir mekana geçtik arkadaşlarla sohbetler falan. Orada Cemal, sık sık İstanbul'u bırakıp, Güney'e yerleşmek istediğinden söz etti. Bu onu son görüşümmüş. O konuşması sırasında gerçekten çok kötü görünüyordu. Çok kısa bir zaman sonra da Cemal'in ölüm haberi geldi. Benim için çok acı bir anı. Konuşma sırasında demek ki bir zorluk çekiyordu. Kendini ifade edemedi ve anlaşılan sadece öz geçmişini anlatarak bizimle iletişim kurmak istedi."

Serginin açılışında ayrıca Babazula'nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ile şair, yazar, oyuncu Orhan Alkaya, ortak performansları ile Süreya'nın şiirlerini müzikle buluşturarak katılımcıların beğenisine sundu.

Aralarında Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Süreya, Küçükçekmece Belediyesi, sergi,

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