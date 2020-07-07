Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Dijitalleşen çağ ile birlikte telefonlarımız hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle iş dünyasında ve günlük hayatta akıllı telefonlara duyulan ihtiyaç, pratik ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların önünü de açtı. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz uygulamalarla siz de zamandan tasarruf edip işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak 6 uygulama...

MOOVIT

Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Moovit, toplu taşımayla yapılan yolculukları daha kolay hale getiriyor. Tek tık ile otobüs, metro ve tren sefer saatlerine, haritalara ve tam zamanlı varış sürelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca gitmek istediğiniz yere en kolay şekilde nasıl varabileceğinizi de Moovit ile adım adım öğrenebilir, vaktinizi verimli kullanabilirsiniz.

DUOLINGO

Duolingo ile yabancı dil öğrenmek çok kolay! Kişiye özel öğrenim sistemi ile öne çıkan Duolingo, hızlı ve kolay bir şekilde yabancı dil öğrenmenizi sağlar. Duolingo seviyenizi belirleyip size aktivitelerle eğlenceli bir eğitim süreci sunar. Ayrıca günlük çalışma sürenizi kendiniz belirleyebilir, dilediğiniz kadar vakit ayırabilirsiniz.