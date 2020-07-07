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Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Günümüzde en çok kullanılan cihazlardan biri şüphesiz akıllı telefonlar. Hal böyle olunca telefon uygulamaları da bir hayli önem kazandı. Siz de hayatı kolaylaştıracak uygulamalar arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. İşte pratik ve hayatınızı kolaylaştıracak uygulama önerileri...

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Dijitalleşen çağ ile birlikte telefonlarımız hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle iş dünyasında ve günlük hayatta akıllı telefonlara duyulan ihtiyaç, pratik ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların önünü de açtı. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz uygulamalarla siz de zamandan tasarruf edip işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak 6 uygulama...

MOOVIT

Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Moovit, toplu taşımayla yapılan yolculukları daha kolay hale getiriyor. Tek tık ile otobüs, metro ve tren sefer saatlerine, haritalara ve tam zamanlı varış sürelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca gitmek istediğiniz yere en kolay şekilde nasıl varabileceğinizi de Moovit ile adım adım öğrenebilir, vaktinizi verimli kullanabilirsiniz.

DUOLINGO

Duolingo ile yabancı dil öğrenmek çok kolay! Kişiye özel öğrenim sistemi ile öne çıkan Duolingo, hızlı ve kolay bir şekilde yabancı dil öğrenmenizi sağlar. Duolingo seviyenizi belirleyip size aktivitelerle eğlenceli bir eğitim süreci sunar. Ayrıca günlük çalışma sürenizi kendiniz belirleyebilir, dilediğiniz kadar vakit ayırabilirsiniz.

STORYTEL

Boş zamanlarınızda kitap okumayı sevenlerden biriyseniz Storytel tam size göre! Günlük hayat ve yoğun iş temposu sebebiyle kitap okumaya vakit ayıramadığınızda Storytel kurtarıcınız olabilir. Sesli kitap okuma uygulaması olan Storytel, dilediğiniz her yerde size sesli kitap dinleme imkânı sunar. Storytel ile favori kitaplarınızı ünlü isimlerden dinleyebilir, zamandan tasarruf ederek kitaplarınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

EVERNOTE

Evernote, sizin için önemli olan her şeyi kolaylıkla yazmanızı ve listelemenizi sağlayan bir not uygulamasıdır. Evernote’u diğer uygulamalardan ayıran en önemli özelliği bulut desteği sayesinde aldığınız tüm notları saklayıp bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli cihazlarda eş zamanlı çalışmanızı sağlamasıdır. Ayrıca dilerseniz notlarınıza ses, video ve fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Tüm bu özelliklerine ek olarak Evernote takviminizle senkronize olarak hatırlatma notlarınızı daha kolay yönetmenizi de sağlar.

ADOBE SCAN

Adobe Scan ile yazdığınız belgeleri kolayca tarayıp PDF formatına çevirebilirsiniz. Telefonunuzun kamerasını kullanarak belgelerinizi tarayan ve onları çeşitli formatlara dönüştüren Adobe Scan ile metinlerinizi dijitale aktarmak çok daha kolay ve pratik!

WPS OFFICE

Dosyalarınızda Excel, Word, Powerpoint ve PDF gibi farklı formatları kullanan biriyseniz WPS Office tam size göre. Her format için farklı uygulama yüklemenize gerek kalmadan tüm dosya düzenlemelerinizi tek bir uygulamada yapabilirsiniz. Kolay arayüzü ve bulut desteği ile öne çıkan WPS Office, aynı zamanda dosyalarınızın formatını dönüştürmede size kolaylık sağlar.

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