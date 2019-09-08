Hayatı felç etti! Her yeri beyaza bürüdü

Doğubayazıt'ın Karabulak köyünde, öğle saatlerinde, şiddetli yağmur etkili oldu. Güvenlik nedeniyle kapatılan köprü ve menfez ağızları, kısa sürede dolarken, derede taşma meydana geldi. Bölgedeki birçok evide su bastı, yollar ise göle döndü. Doğubayazıt Köylere Hizmet Götürme Birliği ile itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, suyun tahliyesi için köyde çalışma başlattı.
METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA
Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce 14.15 ile 23.00 saatleri arasında, Erzurum'un doğusunda kalan Karayazı, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ile Şenkaya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyurulup, tedbirli olunması için uyarı yapıldı. (DHA)
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