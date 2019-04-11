Hayatı kabusa çeviren illete doğal çözüm: Migren ağrısını ortadan kaldıracak etkili yöntemler

Baş ağrısı için sürekli ağrı kesici aldığınızda, vücudunuz bu ilaçlara alışmaya ve bu ilaçların etkisi azalmaya başlar. Dolayısıyla, aynı etkiyi göstermesi için daha fazla ağrı kesici almaya ihtiyac duyarsınız. Bu bir kısır döngü haline gelir ve ilaç alma alışkanlığınız baş ağrınızın sebebine dönüşeblir.

Ağrı kesicilerden uzak durmanızı gerektiren tek neden bu değil. Çoğu ağrı kesici bağımlılık yapar, kullanmayı bıraktığınızda yoksunluk semptomları baş gösterir ve daha fazla tüketmek istersiniz. Ağrı kesicilerin yanlış kullanımına yol açan kısır döngü işte böyle oluşur. İşte bu döngüden uzak durmak adına bir de doğal yollara başvurabilirsiniz.

Veba otu



Veba otu, diğer adıyla petasites, küçük otsu bir bitkidir. Veba otunda bulunan izopetasin ve petasin isimli bileşenler, spazm çözücüdür ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Veba otunu kapsül olarak alabilir, özütünü veya tozunu kullanabilirsiniz. Veba otu özütünün önerilen günlük dozu 50-100 mg'dır.

Zencefil

2000 yılı aşkın bir süredir yemek baharatı olarak kullanılmakta olan zencefil, aynı zamanda mide bulantısı, ishal ve mide ülserinde tedavi edici olarak kullanılıyor. Zencefil, temel olarak iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Zencefili yemeklerinize ekleyerek veya tablet/kapsül şeklinde tüketebilirsiniz.