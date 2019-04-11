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Hayatı kabusa çeviren illete doğal çözüm: Migren ağrısını ortadan kaldıracak etkili yöntemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bir türlü geçmek bilmeyen migren ağrısına karşı ilaç kullanmak yerine doğal yollara başvurabilirsiniz. Üstelik bu şifa kaynakları ağrı kesiciler gibi bağımlılık da yaratmaz.

Hayatı kabusa çeviren illete doğal çözüm: Migren ağrısını ortadan kaldıracak etkili yöntemler

Baş ağrısı için sürekli ağrı kesici aldığınızda, vücudunuz bu ilaçlara alışmaya ve bu ilaçların etkisi azalmaya başlar. Dolayısıyla, aynı etkiyi göstermesi için daha fazla ağrı kesici almaya ihtiyac duyarsınız. Bu bir kısır döngü haline gelir ve ilaç alma alışkanlığınız baş ağrınızın sebebine dönüşeblir.

Ağrı kesicilerden uzak durmanızı gerektiren tek neden bu değil. Çoğu ağrı kesici bağımlılık yapar, kullanmayı bıraktığınızda yoksunluk semptomları baş gösterir ve daha fazla tüketmek istersiniz. Ağrı kesicilerin yanlış kullanımına yol açan kısır döngü işte böyle oluşur. İşte bu döngüden uzak durmak adına bir de doğal yollara başvurabilirsiniz.

Veba otu

veba
Veba otu, diğer adıyla petasites, küçük otsu bir bitkidir. Veba otunda bulunan izopetasin ve petasin isimli bileşenler, spazm çözücüdür ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Veba otunu kapsül olarak alabilir, özütünü veya tozunu kullanabilirsiniz. Veba otu özütünün önerilen günlük dozu 50-100 mg'dır.

Zencefil

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2000 yılı aşkın bir süredir yemek baharatı olarak kullanılmakta olan zencefil, aynı zamanda mide bulantısı, ishal ve mide ülserinde tedavi edici olarak kullanılıyor. Zencefil, temel olarak iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Zencefili yemeklerinize ekleyerek veya tablet/kapsül şeklinde tüketebilirsiniz.

Fesleğen yağı

fesleğen

Fesleğen yağı, ocimum basilicum adındaki fesleğen otundan elde edilir. Stresi azalmaya yardımcı olur ve strese bağlı başağrısı, migren ve alerjilere yi gelir, mide bulantısı, kusma ve krampları tedavi eder. Fesleğen yağının tedavi edici etkisinden yararlanmak için, avcunuza birkaç damla fesleğen yağı damlatıp koklayabilir veya burnunuza sürebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak, şakaklarınıza birkaç damla sürüp masaj yapabilirsiniz. Üçünü olarak ise, bir kâse soğuk suya 5 damla fesleğen yağı ekleyip temiz bir bezi bu suya daldıp alnınıza yerleştirin.

Muz kabuğu ve buz kompresi

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Migren tedavisi için önerilen alın bölgesine soğuk kompres yöntemini bir adım ileri taşıyabilir ve buzu muz kabuğuna sarıp, günde 2-4 defa alnınıza ve boynunuza 15-20 dakika süreyle yerleştirebilirsiniz. Muz kabuğunda bulunan potasyum ile buz, ağrı hissini dindirmeye yardım eder.


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