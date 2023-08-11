Hayatımın Neşesi dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Hayatımın Neşesi hangi kanalda? İşte son bölüm özeti

Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği ve merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Her hafta cuma günleri izleyici karşısına çıkacak olan Hayatımın Neşesi oyuncuları arasında tanınmış ünlü simalar da yer alıyor. İşte Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları, konusu ve yayınlandığı kanal bilgileri...

HAYATIMIN NEŞESİ DİZİ OYUNCULARI KİMLER

Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'i başrolde buluşturan Hayatımın Neşesi'nin oyuncu kadrosunda;

Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı yer alıyor.

HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NEDİR?

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

HAYATIMIN NEŞESİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Hayatımın Neşesi dizisi, TRT1 ekranlarına yayınlanıyor. Bir doktorun hikayesini anlatan sevilen dizi saat 20.00'de başlıyor.



