Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Behzat Ç.'nin yıldızı ile evliymiş

Hayatımın Neşesi dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Tolga Tekin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kariyeriyle ön planda olan başarılı oyuncunun bir zamanlar ünlü meslektaşıyla evli olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ EŞİ ŞAŞIRTTI

Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmesiyle bilinen ünlü oyuncu Tolga Tekin'in eski eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BEHZAT Ç. DİZİSİNDE ASLI KARAKTERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı 'Hayatımın Neşesi' sebebiyle tatlı bir heyecan yaşayan Tolga Tekin'in eski eşi; 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde Aslı karakterine hayat veren Zeynep Koltuk'tan başkası değil.

Zeynep Koltuk dizide Harun'un kız kardeşi Aslı'yı canlandırdı.

'HAYATIMIN NEŞESİ' BU AKŞAM GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Sezonun yeni dizilerinden olan 'Hayatımın Neşesi' dizisi bu akşam TRT 1'de yayın hayatına başlayacak. Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesini mercek altına alan dizi izleyenlere güzel anlar yaşatacak.





