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Hayatımın Neşesi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? TRT 1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi nerede çekiliyor?

07.07.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Neşesi dizisinin gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. 7 Temmuz Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek olan Hayatımın Neşesi'nin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul ve Aras Şenol gibi isimler yer alıyor. Dizi hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. Peki, Hayatımın Neşesi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? TRT 1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi nerede çekiliyor?

Hayatımın Neşesi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? TRT 1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi nerede çekiliyor?

Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım başladı. Sezonun yeni dizilerinden biri olan Hayatımın Neşesi'nin senaristliğini Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Şahin Altuğ üstleniyor. Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'i başrolde buluşturan Hayatımın Neşesi'nin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri gibi detaylar dizinin başlamasına az bir zaman kala merak edildi. İşte Hayatımın Neşesi hakkında merak edilenler...

HAYATIMIN NEŞESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezonun yeni dizilerden olan Hayatımın Neşesi, 7 Temmuz Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

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HAYATIMIN NEŞESİ UYARLAMA MI?

Hayatımın Neşesi dizisi uyarlama değildir.

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HAYATIMIN NEŞESİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayatımın Neşesi dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmaktadır.

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HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler. Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar’ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

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Ve elbette, Aylin'in ailenin yeni gelin adayı olarak çok da karmaşık ve aksiliklerle dolu bir tanışma gecesi yaşaması... Çığ gibi büyüyen yanlış anlaşılmalar silsilesi heyecanlı ve eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak. Peki ya Neşe'nin üniversiteden eski ev arkadaşı ve şimdi bir profesör olan Sevda ile yolları yeniden nasıl kesişecek? Neşe'nin tekrar tıp fakültesine dönme kararı herkesin hayatını nasıl etkileyecek? Serdar’ın babası Mehmet Aylin'in doktor olmadığını öğrenecek mi? Neşe ve Mustafa'nın evlilik yıldönümü akşamı nasıl bir karmaşaya dönüşecek.

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HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCULARI

Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları arasında Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin , Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol yer alıyor.

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