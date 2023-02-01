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Hayatımın Şansı hangi gün final yapacak? Hayatımın Şansı dizisi neden final yapıyor? Reyting macerası kısa sürdü!

01.02.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına 14 Aralık 2022'de başlayan Hayatımın Şansı dizisinin ekran önü macerası kısa sürdü. Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Erkan Avcı, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin dizi, final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Hayatımın Şansı hangi gün final yapacak? Hayatımın Şansı dizisi neden final yapıyor?

Hayatımın Şansı hangi gün final yapacak? Hayatımın Şansı dizisi neden final yapıyor? Reyting macerası kısa sürdü!

Hayatımın Şansı dizisi reyting savaşına yenik düştü. Yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunun ise Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alındığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Peki Hayatımın Şansı hangi gün final yapacak? Hayatımın Şansı dizisi 10 Şubat'ta final yapacak.

Hayatımın Şansı hangi gün final yapacak? Hayatımın Şansı dizisi neden final yapıyor? Reyting macerası kısa sürdü!

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır...

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.

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