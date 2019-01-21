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Hayatımızı baştan sona değiştiren icatlar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının imza attığı buluşlar, dünyayı bir adım daha öteye taşımaya yardım etmiş, hayatımızda büyük kolaylıklar elde etme imkanı sağlamıştır. Şimdilerde rutinimiz haline gelmiş pek çok buluşun temelleri aslında yüzlerce yıl öncesinde atılmıştır.

1600'lerden günümüze kadar ulaşan bu icatlarla hayatımız baştan sona değişmesini sağladı. Peki şimdilerde milyonlarca insanın günlük hayatının en ufak parçalarının dahi temelini oluşturan icatlar nelerdi dersiniz? İşte bu sorunun cevabı...

1608 - Teleskop bulundu
1630 - Sürgülü hesap cetveli
1765 - Buhar Makinesi
1765 - Dikiş makinesi
1816 - Telegraf
1867 - Dinamit
1879 - Ampul
1893 - Dizel motoru
1895 - X ışını
1898 - Plastik
1903 - Gaz türbini
1909 - İlk televizyon yayını
1915 - Tank
1928 - Penisilin
1931 - Elektron mikroskop
1933 - FM Radyo
1935 - Naylon
1938 - Nükleer füzyon
1941 - Polyester
1948 - Atomik saat
1953 - Video teyp
1956 - Sabit Disk
1957 - IBM 610 Sputnik 1
1960 - Lazer
1967 - ATM
1970 - Hesap makinesi
1971 - e-mail
1972 - Magnavox Odyssey
1973 - Kapasitif dokunmatik ekran
1975 - Altair 8800
1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)
1982 - CD ROM
1984 - Cep telefonu
1990 - World Wide Web (WWW)
1990 - Hubble uzay teleskobu
1982 - SMS
1993 - Apple Newton
1995 - DVD
1995 - Windows 95
1996 - USB portu
1997 - Netflix
1998 - Google
2000 - Bluetooth
2001 - iPod
2003 - iTunes Müzik Mağazası
2004 - Facebook
2005 - YouTube
2006 - Twitter
2009 - Bitcoin
2013 - Bitcoin ATM
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Anahtar Kelimeler:
icat buluş

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