Hayatımızı baştan sona değiştiren icatlar!

1600'lerden günümüze kadar ulaşan bu icatlarla hayatımız baştan sona değişmesini sağladı. Peki şimdilerde milyonlarca insanın günlük hayatının en ufak parçalarının dahi temelini oluşturan icatlar nelerdi dersiniz? İşte bu sorunun cevabı...
1630 - Sürgülü hesap cetveli
1909 - İlk televizyon yayını
1931 - Elektron mikroskop
1973 - Kapasitif dokunmatik ekran
1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)
1990 - World Wide Web (WWW)
1990 - Hubble uzay teleskobu
2003 - iTunes Müzik Mağazası
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