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Hayatın içinden gerçek bir aşk hikâyesi: 'Söz Vermiştin'

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın başrollerini üstlendiği Söz Vermiştin filminden ilk tanıtım videosu ve afiş yayınlandı.

Okul yıllarından sonra yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın geç kalmış aşklarını anlatan “Söz Vermiştin” gerçek hayatla iç içe bir aşk filmi. Baran Seyhan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği, başrollerini başarılı oyuncular Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı “Söz Vermiştin”in afişi ve teaser’ı yayınlandı!

Müzik yapımcısı Nesim, okul yıllarından tanıdığı Lilyan’la yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim’in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği, başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı “Söz Vermiştin”de; Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer’ın üstlendiği filmin müzikleri Saki Çimen, Albert Luza ve Baran Seyhan’a ait. Kostümleri Ayşenur Ünlü tarafından hazırlanan filmin miksajı Meriç Erseçgen, renk düzenlemesi Levent Öztürk, kurgusu Aytekin Birkon ve Büşra Demir tarafından yapıldı. Yardımcı yapımcılığını Murat Yaman, Yasemin Küçükçavdar ve Nur Kardeşler’ın üstlendiği “Söz Vermiştin”in yetkili yapımcısı ise Berrin Dağçınar.

“Söz Vermiştin”, 15 Kasım’da sinemalarda.


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Anahtar Kelimeler:
fragman Baran Seyhan Emre Karayel Aslı Tandoğan

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