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Hayatını kurtardığı öğrencisine karnesini verdi

21.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun'da sınıf öğretmeni Hatice Şahin, geçen hafta boğazına suluğun plastik halkası kaçması nedeniyle Heimlich manevrası uygulayıp hayatını kurtardığı öğrencisinin karne heyecanını paylaştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınıf öğretmeni Hatice Şahin, bir hafta önce boğazına suluğun plastik halkası kaçması nedeniyle Heimlich manevrası uygulayıp hayatını kurtardığı öğrencisine karnesini verdi.

Emel Akçay İlkokulunda bir hafta önce 1. sınıf öğrencisi Muhammet Fatih Oğuz'un (6) boğazına suluğunun plastik halkası kaçtı.

Durumu fark eden sınıf öğretmeni Hatice Şahin, 112 Acil Sağlık ekipleri okula gelene kadar uyguladığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.

Sağlık durumunun düzelmesinin ardından okula gelen 1. sınıf öğrencisi, hayatını kurtaran öğretmeninin elinden karnesini aldı.

Sınıf öğretmeni Şahin'e de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce teşekkür belgesi verildi.

- "Fatih bugün karnesini aldı çok mutluydu"

Sınıf öğretmeni Hatice Şahin, AA muhabirine, öğrencisinin teneffüste eli boğazında yardım isteyerek koştuğunu söyledi.

Kontrol ettiği öğrenciye ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu anlatan Şahin, bu müdahaleyle plastik parçanın bir kısmının çıktığını anlattı.

Şahin, müdahaleye devam ederek ikinci parçayı da çocuğun boğazından çıkardığını belirterek, "Ne kadar müdahale ettiğimi hatırlamıyorum ama bana o kadar çok uzun geldi ki anlatamıyorum. Bir ara 'Çıkartamıyorum ambulans nerede kaldı?' diye etraftan yardım istediğim oldu. Allah bir daha göstermesin böyle bir şey. Bir daha o duyguları yaşamak istemiyorum. Bu şekilde müdahale ettiğim ikinci öğrencim oldu. Fatih bugün karnesini aldı çok mutluydu." dedi.

Okul Müdürü İlhan Okan da ilk yardımın önemine değinerek öğrenciye "Son Kale Çanakkale" kitap seti hediye etti.

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