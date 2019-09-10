Hayatlarının aşkını zamansız kaybeden 21 ünlü isim!

Ünlü isimlerin hep imrenilecek hayatları olduğu düşünülür. Zengin, gösterişli, mutlu ve ulaşılmak istenen bir standarttır bu. Belki bu düşünceler az sayıdaki ünlü için geçerli olabilir. Bazıları bu gösterişli perdenin arkasında büyük bir mutsuzlukla mücadele ederken, kimileri de sevdiklerinden zamansız ayrılmanın yasını tutuyordur içinde. Sevdiği insanı trajik bir şekilde ve zamansız olarak kaybetmiş ünlü isimleri derlediğimiz bu içerikte acının insana mahsus olduğunu bir kere daha anlayacaksınız. 1. Michelle Williams Oyuncu Mihelle Williams yine kendisi gibi oyuncu olan Heath Ledger ile 2004-2007 arasında 3 yıllık bir ilişki yaşadı. Çok güzel bir birliktelikleri olan çiftin bu ilişkiden bir de kızları oldu. Ebeveynlik sorumluluklarını da paylaşan bu sevimli çiftin mutluluğu, Heath Ledger’in 28 yaşında aşırı dozda ağrı kesici ilaç alarak hayata veda etmesiyle sona erdi. 2. Lea Michele Oyuncu Lea Michele ile Glee dizisinin oyuncularından Cory Monteith 2 yıl boyunca birlikteydiler. Bu ilişkiyi Cory Monteith’in 2013 yılında aşırı dozda uyuşturucudan ölmesi noktaladı. Cory’nin ölümünün ardından Lea, Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Sia Furler ile birlikte onun için “If You Say So” (Sen Öyle Diyorsan) isimli bir şarkı yazdı.

3. Keanu Reeves Keanu Reeves‘in kız arkadaşı Jennifer Syme doğumda, Ava Archer Syme-Reeves ismini verecekleri bebeklerini kaybetmesinden 18 ay sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Reeves bu acı haberi Matrix serisinin ikinci filmini çekerken aldı. 4. Courtney Love Courtney Love ile Kurt Cobain’in 2 yıllık ilişkileri Cobain’in 1994 yılında intihar etmesiyle noktalandı. Çiftin Frances Bean Cobain isminde bir kız çocukları var. 5. Pierce Brosnan Pierce Brosnan, 17 yıllık eşi Cassandra Harris’i yumurtalık kanserinden kaybettiğinde 38 yaşındaydı. Brosnan, Harris ile evliliğinden olan oğullarını ve nüfusuna geçirdiği Harris’in önceki evliliğinden olan iki çocuğu Charlotte ve Christopher’i 10 yıl boyunca tek başına büyüttü. Brosnan, Harris’i kaybettikten 10 yıl sonra Keely Shave ile evlendi ve bu evlilikten de iki oğlu oldu. Ne acıdır ki Cassandra Harris’in ilk evliliğinden olan kızı Charlotte Harris de 41 yaşında yumurtalık kanserinden öldü. 6. Lauren Bacall 40’tan fazla filmde rol almış olan Lauren Bacall 21 mayıs 1945’de, 3. Karısından daha 11 gün önce boşanmış olan 46 yaşındaki Humphrey Bogart‘la evlendi. Bu evlilikten Leslie ve Stephen adında iki çocukları oldu ve Bogart evliliklerinin 12’nci yılında gırtlak kanserinden ölene kadar Hollywood’un parmakla gösterilecek mutlu çiftlerden biri oldular. Bacall, Bogart’ın ölümünden 4 yıl sonra yeniden evlendi.

7. Patton Oswald Oyuncu Patton Oswald’ın eşi Michelle McNamara Nisan 2016’da uykusunda hayata veda ettiğinde Patton henüz 45 yaşındaydı. Bu evlilikten çiftin yedi yaşında bir kızları vardı, 46 yaşında ölen suç hikayeleri yazarı McNamara’nın ölüm sebebi anlaşılamadı. 8. Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor, 3’üncü eşi Mike Todd’u evlenmelerinden sadece 1 yıl sonra bir uçak kazasında kaybetti. 9. Coretta Scott King Coretta Scott King’in kocası Dr. Martin Luther King, Jr., 1968 yılında daha 39 yaşındayken uğradığı bir suikast sonucunda öldürüldü. Çift 15 yıldır evliydi ve bu evlilikten 4 çocukları vardı. 10. Jim Carrey Jim Carrey ile Cathriona White ilk kez 2012 yılında birlikte oldular, ancak kısa süre içinde ayrıldılar. Daha sonra 2015 yılında tekrar bir araya gelen çift ilişkiyi yine yürütemediler ve yine ayrıldılar. Ancak bu son ve ebedi ayrılıkları oldu, bu ayrılığın üzerinden çok geçmeden White intihar ederek yaşamına son verdi. 11. Beren Saat Beren Saat “Türkiye’nin Yıldızları” isimli yarışmada yarışmacıyken lise yıllarından beri sevgili olduğu Efe Güray ile birlikteydi. Daha 20 yaşındaki gencecik Beren Saat’e hayallerinin peşinden koşması için gereken cesareti veren kişi de Efe Güray’dı.

Yarışmanın bitip Beren Saat’in ikinci olduğu akşam ikili birlikteydi. Efe o akşam, bunun son görüşmeleri olduğunu bilmeden Beren Saat’i evine bıraktı. Birkaç saat sonra arkadaşının kullandığı bir araçta trafik kazası geçirerek hayata veda etti.

12. Jackie Kennedy Jackie Kennedy’nin kocası J. F. Kennedy ABD’nin 35. Başkanıydı ve 1963 yılında Dallas ziyaretleri sırasında araçta hemen Jackie’nin yanında otururken uğradığı bir suikast sonucunda kaybetti. Daha sonra Yunan Armatör Aristotle Onassis ile evlenmiştir. 13. Henry Fonda Henry Fonda’nın ikinci eşi Frances Ford Seymour 1950 yılında intihar etti. 13 yıllık evliliklerinin ardından Henry Fonda’nın boşanmak istemesi üzerinde bir psikiyatri hastanesine yatan Frances tam 42’nci doğum gününde kendi boğazını keserek hayatına son verdi. Bu evlilikten Peter ve Jane Fonda isimlerinde iki çocuk sahibi olan Henry Fonda daha sonra 3 kere daha evlenmiş. 14. Liam Neeson Liam Neeson’un eşi oyuncu Natasha Richardson 2009 yılında Kanada’da kayak yaparken düşerek başından yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kendini iyi hisseden Richardson aynı gece eşi Liam Neeson’a başının ağrıdığını söyleyince çift alelacele hastaneye gitti, ancak maalesef geç kalmışlardı. Natasha beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. 15. Roman Polanski Yönetmen Roman Polanski’nin ikinci eşi oyuncu Sharon Tate 1969 yılında bir cinayete kurban gitti. O ve diğer dört kişi, Polanski ile birlikte yaşadığı evde Manson Ailesi olarak bilinen tarikat üyeleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polanski ile evliliği henüz ikinci yılına girmemiş olan 26 yaşındaki Tate öldürüldüğünde 8.5 aylık hamileydi.