Hayattaki nasıl yazılır? Hayattaki mi hayatta ki mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde toplamda 3 farklı “ki” eki vardır. Bunlardan biri bağlaç, bir diğeri zamir sonuncusu ise sıfata dönüştüren ki ekidir. Hal böyle olunca bu ekin yazım şekilde yaygın olarak imla hataları görülmektedir. Hayattaki kelimesinin sonundaki ekte sıklıkla hatalı olarak yazılmaktadır. Sözcüklerin yazımı konusunda çelişki yaşandığında online olarak hizmet sunan Türk Dil Kurumu sitesini ziyaret etmek son derece önemlidir.

Hayattaki nasıl yazılır?

Hayattaki kelimesi bir canlının hâlâ yaşadığını belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Hayattaki yazımı ile alakalı en güncel bilgilere ulaşım sağlamak, dilimizi doğru kullanmamız yönünden büyük önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumu sözcüklerin hem doğru yazımı hem de doğru okunuş şekli ile alakalı en güncel verileri, internet üzerinden kullanıcılarına sunmaktadır.

Hayattaki sözcüğünün çok sık hatalı yazılmasının nedeni sonunda yer alan “ki” ekidir. Dilbilgisinde toplamda 3 çeşit bu ekten olduğu için ne zaman ayrı ne zaman bitişik yazılacağı konusunda ikileme düşülebilmektedir. Bu sözcüğün sonunda bulunan “ki” eki bir ilgi eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda hayattaki TDK’ye göre her daim bitişik yazılması gereken bir sözcüktür.

Hayattaki mi hayatta ki mi?

Hayattaki sözcüğü birçok kişi tarafından yaygın olarak yazıya aktarılırken “hayatta ki” şeklinde yazılmaktadır. Bu yazım stiliyle kelimenin sonunda bulunan “ki” eki ayrı olarak kullanılmaktadır. Fakat bu kullanım şekli TDK açısından doğru kabul edilmemektedir. Çünkü bu sözcüğün sonunda yer alan ek bir ilgi (zamir) ekidir. İlgi ekleri her zaman kullanılan sözcüğe bitişik olarak yazılması gereken bir ek çeşididir. Bu yüzden bu sözcüğün yazılı metinlerde “hayattaki” şeklinde kullanılması gerekmektedir.

Eklerin doğru yazımını öğrenmek, yazılı iletişimlerin daha sağlıklı ilerlemesi yönünden önemlidir. Ekler hatalı kullandığında okurken de yanlış telaffuz edilebilmektedir. Tüm bu bilgilerden yola çıkıldığında hayattaki doğru yazılışı şu şekildedir: