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Haydar Dümen'in 100 milyon TL değerindeki mirası için eşi Gül Dümen harekete geçti!

22.02.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen'in ölümü sonrası miras kavgası başladı. İddialara göre Haydar Dümen emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretti. 100 milyon TL değerindeki mülk ölümden sonra emlakçı üzerinde kalınca eş Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

Haydar Dümen'in 100 milyon TL değerindeki mirası için eşi Gül Dümen harekete geçti!

Haydar Dümen 92 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Haydar Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Haydar Dümen'in 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler herkesi şoke etti. Dümen'in eşi Gül Dümen şimdi bu miras için harekete geçiyor.

Haydar Dümen soruları yanıtladığı gibi Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesinde de hastaları görüyordu. Haydar Dümen'in yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de var. Sabah'tan Ömer Karaman Dümen'in mirasıyla ilgili iddiasıyla dikkat çekti. İşte Karaman'ın yazısındaki o iddia:

ŞOKE EDEN OLAY

"Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikâye o sırada başlıyor.

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Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

DEĞERİ 100 MİLYON TL

Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...

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Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Birçok soru var merak ettiğim ancak ulaşamayınca havada kaldı. Mesela Haydar Dümen ve emlakçı arasında yazılı veya sözlü protokol var mıydı?"

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