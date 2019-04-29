Haydar Yılmaz: Josef Sural Türk gibiydi

Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, Josef Sural'ın ölümü sonrasında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki file bekçisi, "Konuşmak çok zor. Ben de herkes gibi şoktayım. Sabaha kadar uyumadım. İzmir'e döndüm. Alanya'da değilim. İlk uçakla gideceğim, keşke orada olabilseydim. Takımımızda yeri çok ayrıydı. İçimizden biri gibiydi, Sural Türk gibiydi adeta. Gerçekten şaka gibi, inanamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelseydi, kader böyleymiş." dedi

Kazada diğer arkadaşlarının durumuna değinirken, "Takım arkadaşlarımla konuştum, psikolojik olarak çok yıpranmışlar. Hiç iyi değiller, bunu söyleyebilirim. Biz büyük bir aileyiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Alytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın vefat haberi sonrası katıldığı TRT Spor canlı yayınında şunları söyledi; "Öncellikle hepimiz başımız sağolsun. Alanyaspor, dün maçtan sonra hep beraber kucaklaştığımız bir takımdı. Sabah böyle bir haberi almamız üzücü"