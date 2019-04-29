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Haydar Yılmaz: Josef Sural Türk gibiydi

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için takım kaptanı Haydar Yılmaz ve İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Haydar Yılmaz: Josef Sural Türk gibiydi

Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, Josef Sural'ın ölümü sonrasında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki file bekçisi, "Konuşmak çok zor. Ben de herkes gibi şoktayım. Sabaha kadar uyumadım. İzmir'e döndüm. Alanya'da değilim. İlk uçakla gideceğim, keşke orada olabilseydim. Takımımızda yeri çok ayrıydı. İçimizden biri gibiydi, Sural Türk gibiydi adeta. Gerçekten şaka gibi, inanamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelseydi, kader böyleymiş." dedi

Kazada diğer arkadaşlarının durumuna değinirken, "Takım arkadaşlarımla konuştum, psikolojik olarak çok yıpranmışlar. Hiç iyi değiller, bunu söyleyebilirim. Biz büyük bir aileyiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Alytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın vefat haberi sonrası katıldığı TRT Spor canlı yayınında şunları söyledi; "Öncellikle hepimiz başımız sağolsun. Alanyaspor, dün maçtan sonra hep beraber kucaklaştığımız bir takımdı. Sabah böyle bir haberi almamız üzücü"

Hikmet Karaman, futbolcuların maçtan sonra kendi imkanlarıyla yolculuk etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi;

"Aslında çok dikkatli olmalıyız. Biz de geçenlerde Sivas'tan dönerken 2 oyuncu kendi imkanlarıyla gitmek istediler, izin vermedim. "Eğer başınıza bir şey gelirse ben sizin ailenize ne derim" dedi. 15 saat önce kucaklaştığımız insanlardan birinin ölüm haberini almak gerçekten çok üzücü. Alanyaspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyorum."

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Aytemiz Alanyaspor Josef Sural Haydar Yılmaz hikmet karaman

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