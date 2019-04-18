Hayran kalacaksınız! Son teknoloji otomobiller 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda

25 Nisan'a kadar otomobil meraklılarını ağırlayacak olan 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda bakın hangi araçlar yer aldı...

2019 Şangay Otomobil Fuarı'ndaki araçlar göz kamaştırıyor

Merakla beklenen Şangay Otomobil Fuarı, otomobil meraklıları için kapılarını açtı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de gerçekleşen fuara katılımcıların olduğu kadar, hem yerel hem de küresel markaların da ilgisi büyük oldu.

Öyle ki, birçok önemli yeniliğe ev sahipliği yapan etkinlik, Çinli markaların dünya pazarlarına açılma konusundaki hevesini ve iddiasını gözler önüne sererken, Avrupalı, Amerikalı ve Japon üreticilerin de Çin pazarını ne kadar ciddiye aldıklarını göstermesine fırsat verdi.

Önümüzdeki yıllarda sektörde yaşanacak değişimlerin ip uçlarını veren Şangay, sınırlı sayıdaki üretici arasında 20'inci yüz yılın başında başlayan yarışın, bugün yüzlerce üreticinin katılımıyla aynı noktadan tekrar başladığını dünyaya gösterdi.